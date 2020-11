Urlaubsanspruch nach dem Tod

Der Jahresurlaub ist eines der wichtigsten Güter des Arbeitnehmers. Doch was passiert mit den verbleibenden Urlaubstagen, wenn der Tod eintritt, bevor man sie nutzen kann? In einem Fall vor dem Arbeitsgericht Berlin haben die Erben Anspruch auf Abgeltung des Resturlaubs ihrer Verwandten erhoben.

Gibt es einen Urlaubsausgleich bei einem Todesfall in der Familie?

Zum Zeitpunkt des Todes der Erblasserin befand sich diese in einem festen Arbeitsverhältnis. In diesem Rahmen standen ihr noch 33 Tage Erholungsurlaub zu. Diesen Urlaubsanspruch nahmen ihre Erben als Anlass, um eine Abgeltung von seiten des Arbeitgebers zu fordern. Das Arbeitsgericht Berlin gab ihnen Recht. Die Entscheidung wurde mit § 7 des Bundesurlaubsgesetzes (BurlG) begründet. Demnach muss der Urlaub abgegolten werden, wenn er wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr genommen werden kann. Alles weitere rund um das Bundesurlaubsgesetz (BurlG) lesen Sie auch in unserem Ratgeber zum Thema. Da mit dem Todesfall das Arbeitsverhältnis direkt beendet sei, wäre die Bedingung für die Abgeltung erfüllt. Somit hätten die Erben einen Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich. Das Amtsgericht bezog sich bei seiner Entscheidung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das einer Witwe einen Ausgleich für den Jahresurlaub ihres verstorbenen Mannes zugesprochen hatte.

Keine Auszahlung des Urlaubsanspruchs nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts

Das Urteil des Berliner Amtsgerichts ist etwas Besonderes, da es einem zuvor gesprochenen Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) direkt widerspricht. Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte in eine vergangenen Fall angeführt, dass es sich bei dem Ausgleich für den Urlaub um einen reinen Geldleistungsanspruch handeln würde und dass sich dieser nicht nur auf den Verstorbenen beziehen würde. Das Bundesarbeitsgericht hielt dagegen, dass der Urlaub eines Verstorbenen nicht in Form eines Abschlags an seine Erben ausgezahlt werden dürfe. Als Grund wurde angegeben, dass es sich um einen persönlichen Anspruch handeln würde, der nicht übertragbar sei. Außerdem sei der Urlaubsanspruch mit dem Tod des Arbeitnehmers erloschen. Bis jetzt gibt es keine einheitliche Rechtsprechung, sodass das Urteil des Arbeitsgerichts Berlin die Diskussion neu entfachen könnte. Es bleibt also spannend, wie in Zukunft mit dem Urlaubsanspruch verfahren werden kann.

