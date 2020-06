Urlaub in Zeiten von Corona

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr waren Reisen aller Art kaum möglich bis undenkbar. Seit dieser Woche sind Urlaube und Dienstreisen innerhalb der Bundesrepublik und in bestimmte EU-Staaten allerdings wieder möglich. Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Länder ihre Tore bereits für Touristen geöffnet haben, was erlaubt ist und was Sie bei Reisen ins Ausland beachten müssen.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung bearbeiten Frist prüfen/einhalten Kündigung erhalten Abfindung bekommen Bußgeld abwehren Scheidung besprechen Erbansprüche prüfen Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung abwenden Vertrag prüfen Unterhaltung mit Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

In welche Länder Reisen wieder möglich sind

Die Bundesregierung hat diese Woche, in Absprache mit weiteren EU-Ländern, die bisher geltende weltweite Reisewarnung teilweise aufgehoben. Damit sind Urlaubs- und Dienstreisen in 27 Länder der EU wieder möglich. Auch Nicht-EU-Staaten, die Mitglied im Schengenraum sind, können wieder bereist werden. Diese sind: Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Auch die Grenzkontrollen werden heruntergefahren.

Die Reisewarnungen für Spanien und Schweden bleiben noch bis zum 21. Juni bestehen. Im Rahmen eines Pilotprojektes durften deutsche Touristen diese Woche allerdings bereits auf Mallorca einreisen.

Für weitere 160 Länder außerhalb von Europa wurden die Reisewarnungen kürzlich bis zum 31. August 2020 verlängert. Darunter auch beliebte Reiseziele wie die Türkei, Ägypten oder Thailand. Eine Reisewarnung stellt allerdings kein Reise-Verbot dar. Sobald die Fluggesellschaften ihren Betrieb nach und nach wieder hochfahren, sind in absehbarer Zeit Urlaube in allen erreichbaren Ländern grundsätzlich möglich.

Worauf Sie bei Auslandsreisen jetzt achten sollten

Wer sich in einem vom Robert-Koch-Institut eingestuften Risikogebiet aufhielt, kann mit einer 14-tägigen Quarantäne, bzw. „Verpflichtung zur Selbstisolation“ belegt werden. Auch hat die Bundesregierung eine weitere Rückholaktion gestrandeter Touristen bei einer zweiten Infektionswelle ausgeschlossen. Urlauber, die trotz Reisewarnung in eines der Länder fliegen, müssen sich bei einem erneuten Ausbruch also eigenständig um eine mögliche Rückreise nach Deutschland kümmern. Viele Reiseveranstalter bieten darüber hinaus keine Pauschalreisen in Länder mit bestehender Reisewarnung an.

Beschränkungen in den Urlaubsländern

In einigen Ländern der EU müssen Touristen ebenfalls noch mit corona-bedingten Einschränkungen rechnen. In Spanien beispielsweise gilt, mit Ausnahme der Balearen, noch ein Einreiseverbot bis zum 21. Juni. Das Pilotprojekt auf Formentera, Ibiza, Mallorca und Menorca soll dazu dienen, den erwarteten Touristenansturm zu proben. Im Rahmen dessen dürfen bereits jetzt über 10.000 Urlauber aus Deutschland einreisen.

Italien, das Land, das in Europa am stärksten von der Corona-Krise betroffen war, fährt die Tourismusbranche ebenfalls langsam aber sicher wieder hoch. Auch Kinos und Theater dürfen nun wieder öffnen und Vorstellungen anbieten. An vielen öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen, Museen oder an den Flughäfen müssen Urlauber allerdings mit Fieber-Scannern rechnen. Genau wie in Deutschland gilt auch in Italien ein einzuhaltender Mindestabstand von 1,5m gegenüber anderen Personen. Diese Abstandsbestimmung muss auch in Restaurants und am Strand umgesetzt werden. Zudem sollte man möglichst jederzeit eine Atemschutzmaske bei sich tragen. Urlauber aus Deutschland, die sich mit dem Auto auf der Rückreise aus Italien befinden, werden aktuell außerdem noch aufgefordert ohne Zwischenstopp in Österreich durch zufahren.

In Frankreich können Freizeitangebote ebenfalls wieder wahrgenommen werden. Der weltberühmte Eiffelturm kann ab dem 25. Juni zumindest teilweise wieder besucht werden und auch das Schloss Versailles ist bereits seit dieser Woche wieder offen. Der Louvre in Paris öffnet seine Tore für Besucher allerdings erst am 6. Juli. Einige Kulturorte haben in Frankreich zudem ein Reservierungssystem eingeführt, um vorab einen zu großen Besucherandrang zu verhindern.

Auch für Großbritannien als Nicht-EU-Mitglied wurde die Reisewarnung von der Bundesregierung aufgehoben. Einreisende müssen bei ihrer Ankunft in Großbritannien allerdings in eine zweiwöchige Quarantäne und ihre Kontaktdaten und Adresse an der Grenze hinterlassen. Verstöße gegen die Quarantänebestimmungen werden mit einem hohen Bußgeld belegt. Aus diesem Grund wird aktuell noch von Reisen auf die Insel abgeraten.

Kreuzfahrten

Das Auswärtige Amt rät Urlaubern dringend von Kreuzfahrten außerhalb der EU ab. Außerdem müssen umfassende Hygienekonzepte umgesetzt werden, um eine (erneute) Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Viele Reedereien und Veranstalter bieten aus diesem Grund kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen an.

Urlaub innerhalb Deutschlands

Viele Deutsche entscheiden sich in diesem Jahr aufgrund der unsicheren Planungssituation für einen Urlaub innerhalb der Bundesrepublik. Am 6. Mai wurde die schrittweise Öffnung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes beschlossen. Doch auch hier gelten unterschiedliche Bestimmungen, je nach Bundesland. Bundesweit sind Hygiene- und Abstandsregelungen zu beachten und auch die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben noch bis mindestens 29.Juni bestehen. Nähere Informationen zu den jeweiligen Corona-Regelungen in den Bundesländern sind auf der Webseite der Bundesregierung und auf der Seite des jeweiligen Landes abrufbar.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Reise abgesagt wegen Corona? Das können Sie tun

Urlaubsrecht & Reiserecht: Neuerungen und Änderungen 2018

Urlaub in der Warteschleife