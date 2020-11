Wer haftet bei Überspannungsschäden?

Wer haftet bei einem Überspannungsschaden? Die Betreiberin eines kommunalen Stromnetzes oder muss der Anwohner selbst für den entstandenen Schaden aufkommen? Der Bundesgerichtshof urteilte dazu.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung bearbeiten Frist prüfen/einhalten Kündigung erhalten Abfindung bekommen Bußgeld abwehren Scheidung besprechen Erbansprüche prüfen Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung abwenden Vertrag prüfen Unterhaltung mit Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

Stromausfall führte zur Beschädigung von Haushaltsgeräten und Heizung

Im konkreten Fall war zu einer Störung der Stromversorgung in einem Wohnviertel gekommen. Ein Mann, der in diesem Viertel wohnt, klagte, weil durch den Stromausfall in seinem Haus eine Überspannung auftrat. Dadurch wurden einige seiner Elektrogeräte sowie die Heizung beschädigt. Dafür wollte er Schadensersatz erhalten.

Seine Klage wurde jedoch vom Amtsgericht abgewiesen. Der Mann klagte daher vor der nächsthöheren Instanz, dem Landgericht. Der Klage wurde „abzüglich der Selbstbeteiligung von 500 € gemäß § 11 des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) stattgegeben“. Der Bundesgerichtshof wies die Revision der Beklagten – der Betreiberin des kommunalen Stromnetzes – zurück. Es lagen übermäßige Spannungsschwankungen vor, mit denen laut Gericht der Abnehmer nicht rechnen muss. Es wurde festgestellt, dass ein Fehler des Produkts vorlag.

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Berliner Räumung statt klassischer Wohnungsräumung?

Räumungsvollstreckung wegen Mietrückstand?

Eigenbedarfskündigung beschäftigt mehrere Instanzen