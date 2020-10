So will die Bundesregierung Stalking-Opfer besser schützen

Stalking beschreibt das wiederholte Verfolgen und Belästigen einer Person. Dazu zählt alles von der Bombardierung des Opfers mit Anrufen bis hin zur physischen Verfolgung.Stalking entwickelt sich in vielen Fällen sogar hin zu körperlicher Gewalt. Die Opfer leiden infolge des Stalking oftmals unter schwerwiegenden psychischen Folgen.Unter Berufung auf eine Studie des Mannheimer Zentralinstituts für seelische Gesundheit , gab die Polizei auf Nachfrage an, dass in Deutschland etwa zwölf Prozent aller Menschen mindestens einmal im Leben gestalkt werden. Im Jahr 2019 wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik mehr als 18.900 Fälle erfasst. Nach Überzeugung von Verbänden und Beratungsstellen liegt die Dunkelziffer aber noch weit höher. Denn viele Opfer bringen strafbares Verhalten aufgrund von persönlichen Beziehungen zum Täter nicht zur Anzeige. 80 Prozent der Betroffenen sind dem gemeinnützigen Verein Weisser Ring zufolge Frauen. Etwa 80 Prozent der Täter sind Männer. Dennoch sind auch Männer vor Stalking nicht gefeit und sind ebenfalls dazu aufgerufen sich im Falle von Stalking professionelle Unterstützung zu holen.Opfer und Stalker hätten laut der Polizeistatistik in rund der Hälfte aller Fälle vorher eine intime Beziehung gehabt. Wenn jemand zum Beispiel einen Ex-Partner verfolgt oder ihn immer wieder mit Telefonanrufen terrorisiert oder ihm auflauert, zählt dies ebenso als Stalking wie Terror durch einen Fremden.