Seniorenbetreuerin in Wohnanlage sozialversicherungspflichtig - rechtsanwalt.com

Der demographische Wandel ist ein aktuelles Thema in den Medien, da es ein Merkmal der modernen Gesellschaft ist. Immer mehr Menschen bekommen immer weniger Kinder, einige keine mehr. Daher wird auffällig, dass es viele ältere Menschen gibt, die Versorgung im Alter benötigen – z.B. durch eine angemessene Wohnsituation und Betreuung. Oft sind es nicht mehr die Kinder, die sich um die Eltern oder Großeltern kümmern können – weil sie entweder nicht vorhanden sind oder es z.B. ihr Beruf nicht zulässt – sondern Fachkräfte. Doch sind diese immer sozialversicherungspflichtig?

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung Frist prüfen/einhalten Kündigung Abfindung Bußgeld/Ordnungswidrigkeit Scheidung Erbansprüche Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung/Insolvenz Vertrag Erstberatung durch einen Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung * Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

Seniorenbetreuerin arbeitete als freie Mitarbeiterin

In diesem Fall ging es um eine Seniorenwohnanlage, bei der auch Beratung und Freizeitangebote integriert sind. Eine Wohnungsbaugenossenschaft engagierte eine Altenpflegerin. Das Beschäftigungsverhältnis sollte das einer freien Mitarbeit sein. Als Betreuerin wollte die Genossenschaft sie einsetzen. Freie Mitarbeit sollte hier bedeuten, dass im Krankheits- und Urlaubsfall kein Gehalt an sie zu zahlen ist. Auch die Sozialversicherung sollte so entfallen. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) sah die Sache aber anders: Ihr zufolge liege hier eine abhängige Beschäftigung vor und die sei damit sozialversicherungspflichtig. Die Genossenschaft klagte dagegen an.

Für Betreuerin gilt Sozialversicherungspflicht

Das Gericht entschied, dass die DRV im Recht ist. Betreut die Mitarbeiterin die Bewohner, berät sie die potentiellen Bewohner über Wohnungen oder bietet Freizeitangebote an, dann im Auftrag der Genossenschaft. Das ist als „dienende Teilhabe“ zu verstehen, so das Gericht. Ihr stellt die Frau auch die Rechnung aus, nicht den Senioren. Auch hat die Frau keinen eigenen Betriebssitz und macht keine Eigenwerbung z.B. mittels eines eigenen Internetportals. Sie tritt nicht als selbstständige Unternehmerin auf. Kurzum: Die tatsächlichen beruflichen Verhältnisse führen dazu, dass sie eine abhängige Beschäftigte ist und demnach die Sozialversicherungspflicht anfällt.

Sie möchten sich bei einem Rechtsanwalt über Ihre Rechte und Pflichten informieren? Auf rechtsanwalt.com finden Sie kompetente Rechtsanwälte in Ihrer Nähe!

Folgende Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Steuerhinterziehung in Deutschlands Haushalten: 80% aller Putzhilfen arbeiten schwarz

Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)

Sozialhilfeanspruch für EU-Ausländer soll begrenzt werden