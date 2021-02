Kinderlärm kein Grund für Erstattung von Reisekosten - rechtsanwalt.com

Nach einem Urteil des Amtsgerichts Hannover haben Reisende keinen Anspruch auf die Erstattung ihrer Reisekosten, wenn sie sich durch Kinderlärm in ihrem Urlaub gestört fühlen. Geräuschemissionen dieser Art sind als sozialadäquat anzusehen.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung Frist prüfen/einhalten Kündigung Abfindung Bußgeld/Ordnungswidrigkeit Scheidung Erbansprüche Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung/Insolvenz Vertrag Erstberatung durch einen Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung * Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

Kläger empfindet Urlaub aufgrund von Kinderlärm als wertlos

Geklagt hatte ein Urlauber. Dieser hatte bei einem Reiseveranstalter eine Reise für zwei Personen in die Türkei im Wert von 2.804 Euro gebucht. Nach Angaben des Klägers waren bis zu 20 Kinder in der Anlage anwesend, obwohl das ausgeschriebene Mindestalter für das Hotel 18 Jahre betrug. Die Kinder hätten den ganzen Tag für Unruhe gesorgt, wodurch der Kläger seinen Urlaub als wertlos empfand. Daraufhin forderte er vom Veranstalter eine Erstattung der Reisekosten plus die Zahlung von 334,95 Euro für Anwaltskosten.

Kläger tritt Reise trotz Vorabinformation über die Anwesenheit von Kindern an

Der Reiseveranstalter hatte der betroffenen Person bereits zehn Tage vor Reiseantritt mitgeteilt, dass nicht völlig auszuschließen sei, dass sich Kinder in der Anlage befinden. Zudem hatte er ihm eine gebührenfreie Stornierung oder Reiseänderung angeboten. Der Kläger trat die Reise jedoch an und beschwerte sich während seines Aufenthalts in der Türkei über den Kinderlärm. Nach der Rückkehr gewährte der Reiseveranstalter Reiseminderungskosten in Höhe von zehn Prozent, was 280 Euro entspricht. Das Amtsgericht Hannover befand, dass der Reisemangel durch diese freiwillige Zahlung bereits ausgeglichen wurde. Zum Vergleich: Bei Bauarbeiten auf einem Hotelgelände stehen Besuchern rechtlich 10 -15 Prozent Reisepreisminderung zu, wobei die Höhe je nach der Intensität des Lärms berechnet wird. Im Gegensatz zum Geräuschpegel eines Presslufthammers ist Lärm, der durch Familien und Kinder entsteht, jedoch als sozialadäquat hinzunehmen.

In Zeiten des Massentourismus können Reisende völlige Ruhe nicht erwarten

Weiterhin verwies das Gericht darauf, dass völlige Ruhe während der Hochsaison- besonders in Zeiten des Massentourismus – ohnehin nicht zu erwarten sei. Das gilt auch, selbst wenn es sich um ausschließlich volljährige Gäste handeln würde. Da durch die Kinder weder die Nachtruhe, Verpflegungs- und Transportleistungen noch andere Ausstattungsmerkmale der Anlage beeinträchtigt wurden, sei die zehnprozentige Ausgleichszahlung in jedem Fall genügend. Der Kläger hätte keinen Anspruch auf weitere Entschädigungen, befand das Amtsgericht Hannover.

Sie benötigen rechtlichen Beistand oder möchten sich zu einem konkreten Anliegen juristisch beraten lassen? Auf rechtsanwalt.com finden Sie kompetente Rechtsanwälte in Ihrer Nähe!

Folgende Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Besteht ein Anspruch auf Unterlassung bei Beeinträchtigung durch Baulärm?

Verletzt frühes Glockengeläut die Grundrechte?

Gesetzliche Ruhezeiten: Die Rechtslage