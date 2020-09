Reichsbürger als Polizisten beschäftigt

Zu der Ideologie der Reichsbürger gehört die Ablehnung der Demokratie. Außerdem erkennen sie die Bundesrepublik Deutschland nicht an. Einige von ihnen oder ihren Sympathisanten sind jedoch trotzdem als Polizisten für den Staatsdienst tätig.

Die sogenannten Reichsbürger halten die Bundesrepublik für nicht rechtmäßig und wehren sich gegen die Rechtsordnung. Somit handelt es sich um einen krassen Widerspruch deren Vertreter für den Staat arbeiten zu lassen. Wegen seiner Nähe zurist ein Berliner Polizist suspendiert worden. Dies wurde von Polizeisprecher Thomas Neuendorf bestätigt. Der Ex-Polizist habe an einer Reichsbürger-Demonstration teilgenommen und sei mit Plakaten aufgefallen. So seien seine Verbindungen zu dieser Gruppierung bekannt geworden. Nach Neuendorfs Auffassung sei dies nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Vor allem aber sei es nicht mit demvereinbar. Sein Verhalten solle zu einem Disziplinarverfahren und letztendlich zu seiner Entlassung geführt haben. Zurzeit sei aber nicht bekannt, ob es bei den zuständigen Stellen bei der Polizei vergleichbare Fälle gibt.

Disziplinarverfahren