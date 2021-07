Politisches Flugblatt nicht immer staatsgefährdend

Im vorliegenden Fall geht es um Meinungsäußerungen, die bezüglich des Staates vorgenommen worden sein sollen. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich damit auseinandergesetzt, ob bestimmte Äußerungen zur Verunglimpfung des Staates nach § 90a Abs. 1 StGB beitragen. Es ging also um die Entscheidung, wo die Grenze zu ziehen ist zwischen schädigenden Aussagen und freier Meinungsäußerung, beziehungsweise der Bundesrepublik Deutschland (BRD) nicht schädigenden Aussagen. Die Richter entschieden: Ein politisches Flugblatt ist nicht immer staatsgefährdend!

Wer war Georg Elser?

Als Klägerin tritt eine Frau auf, die ein Flugblatt verfasst hatte und verteilen ließ. Es enthielt Aussagen, die sich gegen eine Aufführung des Theaterstücks über den Kommunisten Georg Elser wandten.

Er war ein Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Der Mann beschloss 1938 die rassistische politische Führung zu stürzen, in der Absicht den bevorstehenden Krieg zu verhindern. Ihm war bekannt, dass Hitler zum 8. November regelmäßig den Jahrestag seines Putschversuches im Bräukeller in München feiert. Daher legte er Sprengstoff dort an. Allerdings verließ Hitler nur wenige Minuten vor der Explosion die Versammlung. Der geplante Anschlag ging daher schief.

Sie wurde strafrechtlich zu einer Geldstrafe verurteilt, gegen die sie sich auflehnte. Inhalte waren unter anderem folgende: Der Widerstandskämpfer Georg Elser wurde im Flugblatt als Kommunist bezeichnet. Seine Rolle als Vorbild wurde mit einem Fragezeichen versehen. Er habe Unschuldige in den Tod gerissen. Deutschland wird als verkommen beschrieben, kämpfe es gegen Rechts- was das eigentliche Deutsche sei- so die Meinung der Beschwerdeführerin.

Überspitzte Äußerungen nicht staatsgefährdend

Das Bundesverfassungsgericht entschied schließlich, dass die Formulierungen der Klägerin, wie sie in dem Flugblatt vorkommen, polemischer Art seien. Sätze wie: „Mörder unschuldiger Menschen können keine Vorbilder sein!“ seien Verallgemeinerungen. Daher könnte der deutsche Staat dadurch nicht gefährdet werden. Auch Einrichtungen des deutschen Staates seien nicht in Gefahr. Friedlichkeit innerhalb der BRD könne durch die nicht konkreten Aussagen nicht angegriffen werden. Laut Pressemitteilung des BVerfG wurde durch den Inhalt des Flugblatts „die Schwelle zur Verletzung des durch § 90a StGB geschützten Rechtsguts noch nicht überschritten“. Anders sähe die Sache aus, würde das BRD-System konkret als verkommen dargestellt und wäre die verfassungsmäßige Ordnung Deutschlands Bezugspunkt und Hauptthema des Flugblatts.

