Deutschland ist bereits seit vielen Jahren ein beliebtes Land für Migranten. Doch seit 2015 kommen durch die oft zitierte Migrantenwelle zahlreiche Unsicherheiten auf. Vor allem in Bezug auf die Verwaltungsstrukturen. Das komplizierte Migrationsrecht birgt viele Schwierigkeiten. Es werden speziell ausgebildete Rechtsanwälte benötigt um die rechtlichen Fragen der Flüchtlinge zu beantworten und Hilfe zu leisten. Bis jetzt war das Migrationsrecht eher ein Nebenbereich, der nun jedoch einer erheblichen Ausweitung bedarf, um der wachsenden Zahl der Migranten-Mandanten gerecht zu werden. Diesem Umstand hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) Folge getragen und den Fachanwaltstitel für Migrationsrecht eingeführt.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung bearbeiten Frist prüfen/einhalten Kündigung erhalten Abfindung bekommen Bußgeld abwehren Scheidung besprechen Erbansprüche prüfen Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung abwenden Vertrag prüfen Unterhaltung mit Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

Was ist ein Fachanwalt?

Innerhalb der Bundesrepublik erhält ein Rechtsanwalt einen Fachanwaltstitel, wenn er über besondere Erfahrungen und Kenntnisse in einem bestimmten Rechtsgebiet verfügt. Nach § 43c der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) muss er dafür einen Antrag bei der zuständigen Rechtsanwaltskammer stellen, mehrere Prüfungen ablegen und Nachweise über seine Qualifikationen erbringen. Außerdem muss der Anwalt eine je nach Fachgebiet eine bestimmte Zahl von Fällen bearbeitet haben. Um den Titel des Fachanwalts dauerhaft führen zu dürfen, sind jährliche Fortbildungen nötig. Diese Fortbildungen sollen eine fachgerechte Beratung der Mandanten gewährleisten. Der Fachanwalt für Migrationsrecht ist der 23. Anwaltstitel. Ein einzelner Rechtsanwalt darf bei ausreichender Qualifikation allerdings maximal drei Titel verwenden.

Fachanwalt für Migrationsrecht

Bislang gibt es für Rechtsanwälte nur die Möglichkeit, sich auf den Bereich des Ausländer- und Asylrechts zu spezialisieren. Die Zahl der Rechtsbeistände ist jedoch viel zu gering, um den Bedarf in diesem Bereich vollständig abzudecken. Außerdem existiert in diesem Bereich kein Fachanwaltstitel. Besonders qualifizierte Anwälte können sich deshalb nicht als solche kennzeichnen. Das Fachwissen in diesem Bereich ist jedoch dringend nötig, um sich mit den aktuellen nationalen Bestimmungen, Migrationsregelungen und dem Flüchtlingsschutz auszukennen. Außerdem werden Kenntnisse aus dem Bereich des Arbeits-, Sozial- und Strafrechts benötigt. Mithilfe dieser können Anwälte etwa Fragen zu Arbeitserlaubnissen, finanzieller Unterstützung und zum Opferschutz klären. Durch den neuen Fachanwaltstitel fördert die Bundesrechtsanwaltskammer jedoch nicht nur die Beratung von Flüchtlingen. Er spielt auch bei Fragen zur Arbeitsmigration eine große Rolle.

Sie benötigen rechtlichen Beistand und sind auf der Suche nach Fachanwälten für Migrationsrecht? Auf rechtsanwalt.com finden Sie kompetente Anwälte in Ihrer Nähe!

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Verschärfung des Asylrechts nach Kölner Übergriffen?

Urteil zum Asylrecht

Wann muss ein Angeklagter die gesetzliche Belehrung erhalten?