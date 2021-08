Kündigung oder Aufhebungsvertrag?

Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses kann grundsätzlich

auf zwei Wegen erfolgen, nämlich durch eine Kündigung oder einen

Aufhebungsvertrag. Diese Übersicht von rechtsanwalt.com gibt Ihnen einen

Überblick darüber, was genau sich hinter den Begriffen Kündigung und

Aufhebungsvertrag verbirgt und welche der beiden Möglichkeiten für Sie besser geeignet

sein könnte.

Welche Form muss eine Kündigung haben?

Eine Kündigung ist nach deutschem Arbeitsrecht eine

einseitig ausgesprochene Willenserklärung, mit der der Erklärende (entweder der

Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer) seinen Willen deutlich macht, dass das zwischen

ihm und der anderen Seite bestehende Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten

Zeitpunkt enden soll. Die betreffende Willenserklärung ist empfangsbedürftig.

Das heißt, dass die Kündigung erst dann als wirksam ausgesprochen gilt, wenn

der Empfänger der Botschaft dieselbe auch vernommen, also schriftlich erhalten hat.

Weil eine Kündigung in aller Regel weitreichende Konsequenzen

mit sich bringt, hat der Gesetzgeber als Bedingung für ihre Wirksamkeit

eine Reihe von Regelungen erlassen. Zunächst muss die Kündigung in

Schriftform erfolgen (§§ 126, 623 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Die

elektronische Form ist nicht zulässig. Die Kündigung muss dementsprechend handschriftlich

durch den Kündigenden oder einen bevollmächtigten Vertreter unterschrieben

sein, da sie ansonsten unwirksam ist. Außerdem gelten bei Kündigungen gewisse

Fristen. Eine fristlose Kündigung ist nach § 626 BGB nur dann möglich, wenn

hierfür außergewöhnliche Gründe vorliegen und die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses

bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zumutbar ist.

Welche Vor- und Nachteile hat ein Aufhebungsvertrag?

Anders verhält es sich beim Aufhebungsvertrag (auch als

Auflösungsvertrag bezeichnet). Ein Aufhebungsvertrag ist eine einvernehmliche

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses und kann daher auch unter Umgehung der

gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfristen gestaltet werden. Für die Form

des Aufhebungsvertrages ist jedoch ebenso wie bei der Kündigung die Schriftform

vorgesehen. Ein nicht in dieser Form zustande gekommener Aufhebungsvertrag ist

ungültig. Häufig werden im Rahmen von Aufhebungsverträgen Abfindungssummen

vereinbart, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber erhält.

Der Umstand der Einvernehmlichkeit beim Zustandekommen eines

Aufhebungsvertrages täuscht jedoch darüber hinweg, dass mit diesem

auch Nachteile für, den aus dem Arbeitsverhältnis

ausscheidenden, Arbeitnehmer verbunden sein können. Dies gilt insbesondere dann,

wenn der Arbeitnehmer im Anschluss auf staatliche Sozialleistungen angewiesen

ist. Da der Arbeitnehmer durch die Unterzeichnung des einvernehmlichen

Aufhebungsvertrages selbst an der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses

mitwirkt, hat der Gesetzgeber in diesen Fällen eine bis zu 12-wöchige

Sperrfrist für den Bezug von Arbeitslosengeld vorgesehen (§ 159 SBG III). Die

Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld wird um die Zeit gekürzt, die die

Sperrfrist andauert, mindestens jedoch um ein Viertel der normalen Anspruchsdauer.

Erhält der ehemalige Arbeitnehmer Arbeitslosengeld II, werden die Leistungen

drei Monate lang um mindestens 30% herabgesenkt.

Entscheidung über die Form der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist einzelfallabhängig

Ob es für Arbeitnehmer sinnvoller ist eine Beendigung des

Arbeitsverhältnisses durch Kündigung

oder Aufhebungsvertrag anzustreben, hängt also im Wesentlichen von den

Umständen des Einzelfalls ab. Möchte ein Arbeitgeber sich von einem

Angestellten schnell trennen, hat er aber keine Möglichkeit, dies durch eine

Kündigung zu tun, so wird er dem Arbeitnehmer für das Zustandekommen eine Aufhebungsvertrages

in Form einer Abfindung entgegenkommen müssen. Andererseits kann es für

Arbeitnehmer auch sinnvoll sein, einen Aufhebungsvertrag ohne Abfindung zu

akzeptieren, wenn ihnen ansonsten eine außerordentliche Kündigung drohen würde.

Da eine solche Kündigung ein Makel im Lebenslauf des Arbeitnehmers ist, ist es

hier ratsam, einen Aufhebungsvertrag auch ohne Abfindung hinzunehmen.

Ist der Arbeitnehmer der Auffassung, dass eine gegen ihn

ausgesprochene (fristlose) Kündigung zu Unrecht ergangen ist, so kann er sich

hiergegen mit einer Kündigungsschutzklage zur Wehr setzen. Bei erfolgreichem

Verlauf kann er seinen Arbeitsplatz behalten oder die unter Umständen wesentlich

attraktivere Form des Aufhebungsvertrages anstreben.

Unabhängig davon, ob Sie von einer Kündigung betroffen sind

oder in Verhandlungen über einen Aufhebungsvertrag stehen: Die komplexe

rechtliche Gesetzeslage macht es notwendig, sich durch einen erfahrenen Rechtsanwalt

oder einen Fachanwalt für Arbeitsrecht beraten zu lassen. Nur so werden Sie das

für Sie bestmögliche Ergebnis erzielen können.

