Kündigung am Arbeitsplatz

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist für einen Menschen ein tiefer Einschnitt. Mit ihr können neben dem Verlust des Arbeitsplatzes auch erhebliche Einbußen im Lebensstandard einhergehen. Darüber hinaus kommt bei einigen Menschen noch die psychische Belastung hinzu: Der Druck, schnell einen neuen Arbeitsplatz zu finden, das schlechte Gefühl, das die Arbeitslosigkeit hinterlässt und der aus dem Gleichgewicht gebrachte Tagesrhythmus machen vielen Arbeitslosen zu schaffen. Dieser Artikel klärt über die rechtlichen Aspekte der Kündigung auf – denn diese muss nicht immer einfach hingenommen werden.

Rechtlich gesehen ist eine Kündigung eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die der Arbeitgeber seine Absicht ausdrückt, das bestehende Arbeitsverhältnis zu kündigen. Einseitig bedeutet in diesem Fall, dass die Erklärung nur von einer Partei ausgesprochen wird und keine Zustimmung der anderen Partei nötig ist. Empfangsbedürftig bedeutet, dass die Kündigung beim Empfänger ordnungsgemäß ankommen muss, um überhaupt wirksam zu werden. Um Arbeitnehmer besser zu schützen, hat der Gesetzgeber eine Reihe von Anforderungen an das rechtmäßige Zustandekommen von Kündigungen gestellt.

§ 623 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bestimmt unmissverständlich: „Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.“ Was genau unter der Schriftform zu verstehen ist, richtet sich im Detail nach § 126 BGB. Wichtig für juristische Laien ist jedoch vor allem das Folgende. Wird die Kündigung nicht auf Papier und mit eigenhändiger Unterschrift des zuständigen Vorgesetzten ausgesprochen, so ist sie ungültig. Eine mündliche Kündigung („Sie sind gefeuert!“) oder eine Kündigung lediglich per E-Mail hat vor keinem Arbeitsgericht bestand. Inhaltlich muss die Kündigung außerdem so konkret formuliert sein, dass zum einen die Kündigungsabsicht deutlich wird und zum anderen, ab wann das Arbeitsverhältnis nicht mehr gelten soll.