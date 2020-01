Kostenlose Schufa Auskunft erhalten – so geht’s!

Beitrag vorlesen lassen:

Sie benötigen für Ihren zukünftigen Vermieter oder einen Kreditgeber bzw. Gläubiger eine Schufa-Auskunft (SCHUFA-BonitätsAuskunft) bzw. einen “BonitätsCheck“. Den verkauft Ihnen die Schufa gerne für 29,99 €. Noch lieber würde man Ihnen ein monatliches Abo andrehen, welches sich “meineSCHUFA kompakt” schimpft. Als ob man täglich eine solche Abfrage benötigen würde!?

Sie können Ihre SCHUFA-BonitätsAuskunft auch kostenlos haben. Lesen Sie unten wie.

Schufa Datenkopie (nach Art. 15 DS-GVO) anfordern

Die Schufa verdient zwar gerne mit Ihren Daten Geld – das können Sie sich aber auch sparen. Jeder Bürger hat nämlich nach Art. 15 DS-GVO ein kostenloses Auskunftsrecht auf eine sogenannte Datenkopie. Ein listiger Schachzug der Schufa das unter einem anderen Namen laufen zu lassen.

Diese sog. Datenkopie wird Ihnen übrigens sogar per Post zugesandt – Sie haben dann also ein originales Dokument in den Händen.

Und wo können sie es nun beantragen? Hier Datenkopie anfordern.

