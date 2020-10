Jobcenter verpflichtet Hartz 4 Empfänger zur Betreuung von Senioren

Darf ein Empfänger von Hartz 4 (Grundsicherung) durch das Jobcenter zur Betreuung von Senioren verpflichtet werden?

Die Qualität der Altenbetreuung spielt eine große Rolle in der öffentlichen Berichterstattung. Ein Rechtsstreit, bei dem die Frage nach der beruflichen Qualifikation für die Tätigkeit in entsprechenden Pflegeeinrichtungen im Zentrum stand, beschäftigte bereits die Sozialgerichtsbarkeit.

Anordnung von Arbeitsgelegenheiten statt Eingliederungsvereinbarung in Ordnung?

Eine der Streitparteien des Verfahrens war ein Mann, der mehrfacher Familienvater ist und bis 2004 als Bankkaufmann tätig war. Er übte eine Nebentätigkeit als Versicherungsmakler aus und bezog mit seiner Familie von dem für ihn zuständigen Jobcenter seit einigen Jahren Grundsicherung nach SGB II, also Sozialhilfe. Die andere Streitpartei, das Jobcenter, hatte versucht, mit dem Mann eine Eingliederungsvereinbarung zu schließen, was jedoch gescheitert war. Statt einer Eingliederungshilfe erließ das Jobcenter dann einen Verwaltungsakt, der den Mann unter anderem verpflichtete, sogenannte Arbeitsgelegenheiten bei einer Firma wahrzunehmen. Diese vermittelte ihn in Betriebe, in denen er dann als Hausmeister, Bote, aber auch als Betreuer für Senioren tätig sein musste.

Der Mann weigerte sich, diese Tätigkeiten auszuüben. Daraufhin beantragte er bei Gericht die Anordnung einer aufschiebenden Wirkung gegen den Verwaltungsakt des Jobcenters.

Anordnung von Jobcenter beschäftigt Gerichte

Das Sozialgericht Koblenz lehnte den Erlass der gewünschten aufschiebenden Wirkung zunächst ab. Die gegen diese Entscheidung eingelegten Rechtsmittel zeigten allerdings Erfolg: Das in der nächsten Instanz zuständige Landessozialgericht Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz ordnete die aufschiebende Wirkung gegen den Bescheid des Jobcenters an.

Die Betreuung von Menschen mit Behinderung, Senioren und Kindern, so die Richter des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz, verlange nach hochqualifiziertem Betreuungspersonal. Die Richter entschieden: Derartige Tätigkeiten können nicht von Personen ausgeübt werden, die keine entsprechende berufliche Erfahrung oder fachspezifische Kenntnisse mitbringen. Es bestehen somit nach Ansicht der zuständigen Richter ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anordnung des Jobcenters.

Darf das Jobcenter zu Arbeitsgelegenheiten verpflichten?

Im Umkehrschluss kann man aus der Entscheidung schliessen, dass Empfänger von Grundsicherung grundsätzlich zu geeigneten Arbeiten verpflichtet werden können.

