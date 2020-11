Illegitime Sternewerbung bei vielen Hotels

In Deutschland schmücken sich einige Hotels zu Unrecht mit Sternen. Zu diesem Schluss kam es in einem ZDF-Bericht. Der Branchenverband Dehoga bestätigt diesen mit einer Überprüfung und will nun stärker kontrollieren.

„Sterne-Auszeichnung“ in Deutschland ordnungsgemäß?

Hotelklassifizierung , Markus Luthe, teilte mit, dass die Überprüfung „ein hohes Maß an illegitimer Sternewerbung“ ergeben habe. Außerdem bestätigte er Recherchen des ZDF, welche zu einem ähnlichen Ergebnis kamen. Es stellte sich bei der Überprüfung von 1000 Hotels in zehn deutschen Städten heraus, dass 251 Häuser offiziell gar nicht klassifiziert waren. Diese warben mit jeweils drei, vier oder fünf Sternen, welche sie sich entweder selbst verliehen haben oder die zum Teil lange abgelaufen sind. Laut Dehoga hätten von den 251 damals enttarnten Hotels auch Wochen später noch 189 unberechtigterweise mit Hotelsternen geworben. Die Gäste können sich nicht bei jedem Hotel in Deutschland sicher sein, dass dessen „Sterne-Auszeichnung“ ordnungsgemäß ist. So wurden in Deutschland 3000 Hotels durch den Hotel- und Gaststättenverband Dehoga überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass bei acht Prozent die Sterne abgelaufen oder sogar selbst vergeben waren. Der Geschäftsführer der Dehoga-Gesellschaft Deutsche, Markus Luthe, teilte mit, dass die Überprüfung „ein hohes Maß an illegitimer Sternewerbung“ ergeben habe. Außerdem bestätigte er Recherchen des ZDF, welche zu einem ähnlichen Ergebnis kamen. Es stellte sich bei der Überprüfung von 1000 Hotels in zehn deutschen Städten heraus, dass 251 Häuser offiziell gar nicht klassifiziert waren. Diese warben mit jeweils drei, vier oder fünf Sternen, welche sie sich entweder selbst verliehen haben oder die zum Teil lange abgelaufen sind. Laut Dehoga hätten von den 251 damals enttarnten Hotels auch Wochen später noch 189 unberechtigterweise mit Hotelsternen geworben.

Wie soll gegen die Sterneschummelei vorgegangen werden?

Nun will die „Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung“ entgegensteuern. Die Sterneschummelei soll durch eine Software automatisch aufgedeckt werden. Zudem soll es bundesweit Überprüfungen nach dem Zufallsprinzip geben. Das Recht, die Sterne zu führen, läuft nach drei Jahren aus. Hoteliers sollen deutlichere Hinweise erhalten, wenn dies der Fall ist. Wird illegitime Sternewerbung nicht unterlassen, werde es der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gemeldet. Seit 20 Jahren gibt es das bundesweit einheitliche Sterne-System des Dehoga. Für die Hotels ist eine Klassifizierung freiwillig. Dafür müssen Hoteliers mehrere hundert Euro an den Verband zahlen. Die verliehenen Sterne sind drei Jahre gültig. Die Unterkunft muss sich nach Ablauf dieser Frist erneut um die Auszeichnung bemühen, wenn sie diese möchte. Derzeit sind rund 8500 von 20.000 Hotels in Deutschland klassifiziert.

Sie benötigen rechtlichen Beistand oder möchten sich zu einem konkreten Fall juristisch beraten lassen? Auf rechtsanwalt.com finden Sie kompetente Rechtsanwälte in Ihrer Nähe!

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Hausverbot durch Hotelbetreiber ok?

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung bearbeiten Frist prüfen/einhalten Kündigung erhalten Abfindung bekommen Bußgeld abwehren Scheidung besprechen Erbansprüche prüfen Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung abwenden Vertrag prüfen Unterhaltung mit Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

Recht im Herbst

Hotelbetreiberin klagt gegen Internet-Bewertungsportale