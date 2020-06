Beitrag vorlesen lassen:

Gefahren beim Kauf bei gearbest

(und anderen chinesischen Shops)

Ein neuer Staubsaugerroboter sollte angeschafft werden. Der Beste (S6 von +360) wurde über eine Internetsuche bei gearbest am günstigsten gefunden. Also wurde dort kurzerhand bestellt, zudem noch ein weiterer Akkusauger im Stile eines „Dyson“ für das Auto. Letzter wurde mit 4,8 Sternen hochgepriesen. erstaunlicherweise war er auch schon innerhalb von 5 Tagen da. Auf den ersten Blick sah das Teil ganz gut aus, auch wenn die Passgenauigkeit einiger Teile zu wünschen übrig ließ. Dann noch den Akku 3 Stunden geladen und ausprobiert. Die Saugkraft entspricht in etwa der, die ich habe, wenn ich tief einatme. Selbst bei Haferflocken auf den Fliesen tut er sich schwer. Meine sachliche „*“ Rezension wurde nicht eingestellt. Nur die **** und ***** Bewertungen erscheinen bei gearbest.

Kein Problem, dachte ich, ich schicke das Teil einfach zurück. Aber wohin!? Dafür gibt es nur kryptische Hinweise und Aufforderungen Fotos und Videos einzureichen. Ich bemängelte dann über das Ticketssystem das Gerät. Es kamen Standardemails mit komplizierten Beschreibungen in schlechtem Englisch. Aber eine Rücksendeadresse wird nirgends mitgeteilt! Ich dachte, kein Problem, dann schreibst Du einfach Du möchtest die „45 Tage Money Back Garantie“ nutzen. Das selbe Spiel, die gleichen Emails, keine Rücksendeadresse! Der „Support“ hält einen nur hin.

Also eröffnete ich einen Fall be Paypal. Daraufhin schloß gearbest meine Tickets. Über Paypal sandten sie die gleichen Nachrichten. Da nun aber Paypal nach einem Monat den Fall schliesst, ist man gefangen. Auf massiven Druck erhielt ich einen Monat später die folgende Adresse für die Rücksendung nach Spanien: Ayden (DZ-1) Address: Avd. Euro, 9 Pol. Ind. Atalayas, Alicante ,03114 Spain

Die Kosten für den Rückversand muss man stets selbst tragen, in meinem Fall 16 € – das Gerät hat nur 92 € gekostet. Man hat mir schon in der letzten Email angedroht, dass ich die Rückerstattung nur bekomme, wenn ich innerhalb er 45 Tage zurücksende… die sind aber, wegen der ständigen Verzögerungen durch gearbest fast abgelaufen. Ich werde berichten, wie es weiterging.

Übrigens sind von 4 bestellten Waren nach einem Monat nun 3 angekommen – der 320 € teure Saugroboter ist seit 3 Wochen per Flugzeug unterwegs – laut chinesischem Tracking. Ich hoffe nicht zum Mars…

Nicht bei gearbest und chinesischen Webseiten kaufen!

Viele Produkte sind minderwertig

Die Bewertungen der Produkte sind „gefaked“, also manipuliert.

Es gibt keine hilfreiche Kommunikation, kaum echten „Support“.

Der Support spricht nicht, schreibt nur in schlechtem Englisch.

Die Rücksendung wird durch komplizierte Abläufe sehr schwer gemacht

Die Kosten für die Rücksendung sind hoch, da stets ins Ausland versand werden muss

Etwaige Ansprüche auf Garantie oder Gewährleistung sind wahrscheinlich aussichtslos

EU-Verbraucherrechte werden ignoriert und/oder gelten nicht

Kurz: Billig einkaufen kann hier sehr teuer werden, denn man erhält ggf. für sein Geld nichts brauchbares. Das ist dann ein Totalverlust. Das kostenlose Rücksenden, welches wir gewohnt sind, fällt weg. Das bedeutet, wenn ein Produkt nicht gefällt, hat man den o.g. Aufwand. Meine Empfehlung: Finger weg von „gearbest“ und ähnlichen chinesischen Shops! Lieber kauft man nach EU-Recht und hat Garantie, Gewährleistung, echten Kontakt zum Service und die kostenlose Rücksendeoption bei Nichtgefallen.

Deutlich höherer Kaufpreis bei gearbest durch Zoll und Mehrwertsteuer!

Zusätzlich zum Kaufpreis fällt bei GearBest oft Zoll an, insbesondere wenn die Ware direkt aus China kommt. Da kann erhebliche Zusatzkosten von über 30% ausmachen! Allein die Mehrwertsteuer beträgt ja schon 19%. Zudem kann es sein, dass man beim Zoll persönlich vorsprechen und beweisen muss, welchen Wert die zu verzollenden Waren haben. Da gearbest oft zu niedrige Werte angibt (damit der Zoll nur wenig oder nichts versteuert), kann es sein dass die Werte mit den erhaltenen Abrechnungen nicht übereinstimmen. Dann gibt es Probleme. Auf keinen Fall sollte man die Werte manipulieren um weniger Zoll zu bezahlen. Das wäre eine Straftat!

Keine funktionsfähige Sendungsverfolgung bei gearbest

Theoretisch bietet gearbest eine Sendungsverfolgung an, aber: sie funktioniert kaum oder nur bis zur Übergabe an den Carrier. In meinem Fall habe ich seit 20 Tagen keine Information darüber, wo mein 320 € Staubsauger gerade ist… Ein weiteres Risiko, denn wenn die Ware verloren geht, hat man ein Beweisproblem. Und wer will schon in China etwas einklagen!?

Update vom 07.07.2019

Der unbrauchbare Akku-Sauger wurde von mir zurückgeschickt. Von gearbest kam auch 14 Tage danach keine Empfangsbestätigung, geschweige denn eine Rückerstattung. Erst auf zwei weitere Supportanfragen hin wurde mir der Empfang bestätigt. Zwei weitere Anfragen weiter wurden mir von 93 € immerhin 91 € gutgeschrieben.

Der S6 von +360 Saugroboter tut seinen Dienst hervorragend – auch wenn die chinesische Software noch nicht ganz ausgereift ist. Ich hoffe, es tritt kein Garantiefall auf, angesichts des miesen „Services“ von gearbest.

Update II

Am 25.01.2020 war der rechte Bürstenmotor kaputt gegangen. Man verlangte dann von mir ein Video des defekten Gerätes (was aber aufgrund des Defekts sich nicht mehr bewegte). Zudem wird ein iPhone Video nicht angenommen. Nach langem hin und her war man dort erst am 04.02.2020(!) bereit mit überhaupt eine Adresse für den Versand zur Reparatur zu senden. Nachdem ich am 05.02. eine Trackingnummer übermittelte hörte ich nichts mehr von gearbest. Auf meine Nachfrage teilte man mir am 29.02. mit, dass das Gerät nicht reparierbar sei. Am 29.02. sollte ich bestätigen, dass ich mit einem „refurbished“ Gerät einverstanden sei, was ich tat.

Am 11.03. teilte man folgendes mit: “

Thank you for your reply.We apologize for the inconvenience.

We are working on the shipment now.

Please wait for 5-7 days.

Once your order has been shipped out we will send you a confirmation email.

We kindly ask that you could wait a little more for the shipping information.“

2020 03:20:25 CST „Please wait for 5-7 days.“ That was on 03/11/2020! When will I get my item back!?

Christian Schebitz

At 03/29/2020 03:29:02 CST „Please wait for 5-7 days.“ That was on 03/11/2020! When will I get my item back!?