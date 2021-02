Altpapiersammlungen durch gewerbliche Unternehmen sind erlaubt

Gewerbliche Unternehmen sammelten in Kommunen mittels Tonnen Altpapier. Der Rhein-Kreis-Neuss untersagte das. Das Oberverwaltungsgericht entschied nun allerdings, dass ihm das nicht zusteht und dass diese Sammlungen zugelassen sind.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung Frist prüfen/einhalten Kündigung Abfindung Bußgeld/Ordnungswidrigkeit Scheidung Erbansprüche Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung/Insolvenz Vertrag Erstberatung durch einen Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung * Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

Unternehmen sammelten eigenverantwortlich

Die Unternehmen wurden zunächst tätig, weil drei Kommunen ihnen den Auftrag zur Altpapiersammlung erteilten. Als die Altpapierpreise jedoch anstiegen, lösten die Kommunen die Auftragsverhältnisse. Die Unternehmen sammelten aber auch danach noch weiter. Dies erfolgte in Eigenregie. Sie arbeiteten also nicht mehr im Auftrag der Kommunen, was für diese Kostenvorteile brachte. Der Kreis untersagte das. Das hatte zur Folge, dass die Unternehmen vor Gericht zogen und so gegen die Unterlassungsverfügungen vorgingen.

OVG: Öffentliches Interesse steht diesen gewerblichen Sammlungen nicht entgegen

Das OVG erklärte, dass die Sammlungen laut Kreislaufwirtschaftsgesetz zulässig sind. Demnach können gewerbliche Sammlungen zwar verboten werden, aber nur dann, wenn diesen ein öffentliches Interesse entgegensteht, das schwerwiegend ist. Solche sind aber nicht feststellbar, führte das OVG weiter aus. Zum einen ist die „Funktionsfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger“ nicht gefährdet und zum anderen besteht auch keine Gefährdung, was das „Rücknahmesystems für Verkaufsverpackungen“ angeht. Auch Planungssicherheit und Organisationsverantwortung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erfahren keine wesentliche Beeinträchtigung.

Sie benötigen rechtlichen Beistand oder möchten sich über Ihre Rechte und Pflichten informieren? Auf rechtsanwalt.com finden Sie kompetente Rechtsanwälte in Ihrer Nähe!

Folgende Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Massentötung von Kühen soll verboten werden

Winterdienstvertrag ist ein Werkvertrag

Kosten für „umgekehrte Familienheimfahrten“