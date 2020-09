Wer sein kaputtes Auto loswerden will, sollte sicher vorher über die Rechtslage informieren, da dieses als umweltgefährdeter Müll eingestuft wird. rechtsanwalt.com klärt auf, was Verbraucher bei der Entsorgung von Altautos beachten müssen.

Welche Fälle von fehlerhafter Autoentsorgung sind bekannt?

Ein Autofahrer hatte seinen Wagen im Jahre 2009 nach einem Kupplungsschaden per Kleinanzeige kostenlos an einen unbekannten Selbstabholer ausgehändigt. Das Auto wurde wenige Tage später am Straßenrand gefunden. Es hatte kein Kennzeichen, dafür aber Bremsflüssigkeit und Öl an Bord. Das Gericht beurteilte dies als fahrlässige umweltgefährdende Abfallbeseitigung . Dieses Verhalten ist strafbar. Der Halter des Fahrzeugs hätte sich um die ordnungsgemäße Entsorgung durch den Abnehmer kümmern müssen (Az.: 32 Ss 113/09). In einem anderen wurde das Auto nicht verschenkt, sondern gegen einen geringen Betrag an einen offenbar gewerblichen Händler verkauft. Hinter seinem Scheibenwischer hatte der Halter eine Visitenkarte gefunden. Diese war mit der Telefonnummer des späteren Käufers versehen, woraufhin der Halter diesen kontaktiert hat. Danach hatte der Händler das Fahrzeug abgeholt, welches er später aber offenbar am Straßenrand abstellte. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Verstoß gegen das Strafgesetzbuch . Zunächst wurde der Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen (Az. 2 Ss 158/15).

Wie entsorge ich ein Altauto richtig?

StGB reicht das Strafmaß für das illegale Abladen von umweltgefährdetem Abfall von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft. Um ein Auto korrekt zu entsorgen, muss man sich an einen zertifizierten Verwerter wenden oder das Fahrzeug bei einem Vertragshändler des Herstellers zurückgeben. Wenn das Alt-Fahrzeug nicht mal mehr zum Ausschlachten taugt, bietet sich letzteres an. Alle Hersteller und Importeure sind seit 2007 verpflichtet, Pkw und leichte Nutzfahrzeuge kostenlos zurückzunehmen. Die Fahrzeuge müssen allerdings vollständig sein. Haben Karosserieteile, Antrieb oder Elektronik noch an Wert, lohnt es sich, Angebote von zertifizierten Verwertungsbetrieben einzuholen und zu vergleichen. Um die Abholung und Abmeldung kümmern sich ebenfalls die Verwerter. Wer sein schrottreifes Auto loswerden möchte, muss dafür Sorge tragen, dass dieses fachgerecht entsorgt wird. Natürlich ist das einfache Abstellen am Straßenrand hierbei verboten. Selbst der Verkauf oder das Verschenken eines nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugs ist mit Vorsicht zu genießen. Verschenkt man sein Auto an einen Dritten zum Zweck des Ausschlachtens, ohne dafür zu sorgen, dass der Abnehmer das Fahrzeug ordnungsgemäß demontiert oder entsorgt, macht man sich grundsätzlich wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung strafbar. Dies hat 2009 das Oberlandesgericht Celle geurteilt. Lautreicht das Strafmaß für das illegale Abladen von umweltgefährdetem Abfall von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft. Um ein Auto korrekt zu entsorgen, muss man sich an einen zertifizierten Verwerter wenden oder das Fahrzeug bei einem Vertragshändler des Herstellers zurückgeben. Wenn das Alt-Fahrzeug nicht mal mehr zum Ausschlachten taugt, bietet sich letzteres an. Alle Hersteller und Importeure sind seit 2007 verpflichtet, Pkw und leichte Nutzfahrzeuge kostenlos zurückzunehmen. Die Fahrzeuge müssen allerdings vollständig sein. Haben Karosserieteile, Antrieb oder Elektronik noch an Wert, lohnt es sich, Angebote von zertifizierten Verwertungsbetrieben einzuholen und zu vergleichen. Um die Abholung und Abmeldung kümmern sich ebenfalls die Verwerter.

Sie benötigen rechtlichen Beistand oder möchten sich über Ihre Ansprüche und Rechte beraten lassen? Auf rechtsanwalt.com finden Sie kompetente Rechtsanwälte in Ihrer Nähe!

Dieser Artikel könnte Sie ebenfalls interessieren:

Kein Ausbau einer Aluminiumschrott-Anlage