Entschädigungsanspruch für Vermieter bei Baustellenlärm

Welche juristischen Nachwirkungen der Betrieb einer Baustelle haben kann, zeigte sich vor einiger Zeit in einem Verfahren, das die Gerichte in Berlin beschäftigte. Der von einem Bauprojekt ausgehende Lärm führte zu berechtigten Mietminderungen in einem angrenzenden Wohngebäude. Daraufhin klagte die von der Mietminderung betroffene Eigentümerin wiederum gegen die Eigentümerin des Baustellengrundstücks auf Ersatz der entgangenen Miete.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung bearbeiten Frist prüfen/einhalten Kündigung erhalten Abfindung bekommen Bußgeld abwehren Scheidung besprechen Erbansprüche prüfen Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung abwenden Vertrag prüfen Unterhaltung mit Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

Worum ging es im konkreten Fall?

Die fragliche Baustelle sorgte durch permanente Lärmbelästigung für eine Einschränkung der Lebensqualität bei Bewohnern eines unmittelbar angrenzenden Hauses. Die Bewohner, die in dem Haus zur Miete lebten, machten aufgrund der baustellenbedingten Lärmbelästigung Mietminderungen von 15-20% gegenüber ihrer Vermieterin geltend. Diese Mietminderung wurde im Nachhinein auch durch etliche Gerichtsurteile als rechtmäßig bestätigt. Um schließlich doch noch an das durch die Mietminderung entgangene Geld zu kommen, klagte die Vermieterin des Wohnhauses gegen die Eigentümerin des Grundstücks, auf dem sich die Baustelle befand.

Entschädigung wegen Mietminderungen aufgrund von Baustellenlärm?

Sowohl in erster als auch in zweiter Instanz hatte die Vermieterin dann mit ihrer Klage Erfolg. Ihr steht ein Anspruch auf Ersatz der entgangenen Mieteinnahmen zu. Die Gerichte stützten sich in ihrer Urteilsbegründung im Wesentlichen auf § 906 Abs. 2 BGB, wo Grundstückseigentümern ein Recht auf den Ausgleich von Ertragsminderungen zugesprochen wird, wenn von einem Nachbargrundstück ortsunübliche Einflüsse auf das eigene Grundstück einwirken.

Die Ortsüblichkeit des von der Baustelle ausgehenden Lärms bewerteten die Gerichte in dem vorliegenden Fall als nicht gegeben, weil die entstandene Bebauung nicht ortsüblich ist. Zudem sahen die Richter in den aus der Baustelle resultierenden Mietminderungen von 15-20% eine im Sinne des Gesetzestextes unzumutbare Beeinträchtigung. In Berlin ist, so die Gerichte, schon ab 5% Mietminderung von einem unzumutbaren Ertragsverlust auszugehen.

Sie benötigen rechtlichen Beistand oder möchten sich zu Ihren Ansprüchen und Rechten beraten lassen? Auf rechtsanwalt.com finden Sie kompetente Anwälte in Ihrer Nähe! Bei der Deutschen Rechtsanwaltshotline erhalten Sie rechtliche Beratung sogar bereits zum Festpreis!

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Zugunglück in Bad Aibling

Karneval – Sicherheit steht an erster Stelle

Klage gegen Duschregeln in der JVA