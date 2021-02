Schmerzensgeld für mangelhaftes Tattoo - rechtsanwalt.com

Tattoos sind für die Ewigkeit – so sagt man jedenfalls. Dementsprechend sollte das Muster des Tattoos dem zukünftigen Träger nicht nur gefallen. Es muss vom Tätowierer auch makellos gestochen werden. Das dies jedoch nicht immer der Fall ist, zeigt ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) in Hamm, das in Bezug auf ein mangelhaft ausgeführtes Tattoo gesprochen wurde.

Kostenlose Erstberatung beantragen Ihre Daten werden, streng vertraulich, nur an einen einzigen Rechtsanwalt übermittelt. E-Mail *

Name *

Telefon

Wählen Sie aus, was das Ziel der Rechtsberatung sein soll: * Abmahnung Frist prüfen/einhalten Kündigung Abfindung Bußgeld/Ordnungswidrigkeit Scheidung Erbansprüche Autokredit Widerruf (Dieselskandal) Zwangsvollstreckung/Insolvenz Vertrag Erstberatung durch einen Anwalt

Rechtsschutzversicherung vorhanden? * Ja Nein

Anbieter Rechtsschutzversicherung * Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige

Bemerkung *

Einwilligung * Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. *

This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

Sachverhalt

Die Klägerin begab sich in das Tattoostudio des Beklagten und beauftragte diesen mit der Erstellung eines Tattoos. Nachdem sich beide auf einen Entwurf einigten, brachte der Tätowierer die Farben der Blüte nebst Ranken in zu tiefe Hautschichten ein. Somit entstanden Verkantungen und unregelmäßige Farbverläufe. Die ausgeführten Linien waren ebenfalls unregelmäßig dick. Eine durch den Tätowierer angebotene Nachbesserung lehnte die Beklagte ab und verlangte Schmerzensgeld.

OLG: 750 Euro Schmerzensgeld und Ersatz weiterer Kosten

Da der Tätowierer kein mangelfreies Tattoo im Sinne des Entwurfes gefertigt habe, sei er zu Schadensersatz verpflichtet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Schmerzensgeld von 750 Euro und dem Ersatz weiterer Kosten, die mittels einer Laserbehandlung, zum Entfernen des Tattoos, anfallen können. Die angebotene Nachbesserung sei der Beklagten in diesem Fall nicht zuzumuten gewesen, da die aufgetretenen Mängel einen zu großen Umfang haben und das Vertrauen in die Arbeiten des Tätowierers nicht mehr gegeben sei.

Sind Sie ebenfalls Opfer von mangelhaftem Tätowieren geworden oder möchten sich zu einem Sachverhalt juristisch beraten lassen? Auf rechtsanwalt.com finden Sie kompetente Rechtsanwälte in Ihrer Nähe.

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kein Schmerzensgeld für Frederikes Vater

Kann Schmerzensgeld verjähren?

Voraussetzungen für Schmerzensgeld und Schadensersatz