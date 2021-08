Seit dem Jahr 2010 ist es möglich, sich unter gewissen Voraussetzungen einen Künstlernamen in den Personalausweis eintragen zu lassen. Wie weit der Begriff des Künstlers in diesem Zusammenhang zu fassen ist, musste das Verwaltungsgericht Berlin 2015 entscheiden: Eine Prostituierte verlangte, dass ihr Pseudonym als Künstlername in ihren Pass eingetragen wird. Aber darf eine Prostituierte einen Künstlernamen tragen?

Wann wird ein Künstlername anerkannt?

Für die Eintragung eines Künstlernamens in den Personalausweis müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: der Name muss in der sogenannten Verkehrsanschauung anerkannt sein. Zudem muss das Wort individuelle Unterscheidungskraft besitzen. Um dies zu beweisen, muss man der zuständigen Behörde entsprechende Dokumente vorlegen. Dies kann etwa der schriftliche Nachweis sein, dass man in einem Berufsverband oder bei einer Agentur unter dem Namen geführt wird. Aber auch andere Dokumente, die belegen, dass der Künstlername in der öffentlichen Wahrnehmung den bürgerlichen Namen zumindest in Teilbereichen überlagert, können zur gewünschten Eintragung des Namens in den Personalausweis führen.

Pseudonym bedingt künstlerisches Wirken

Die Frage, ob nun eine Prostituierte als Künstlerin gelten kann und ob ihr dementsprechend, bei weit verbreiteter Bekanntheit ihres Pseudonyms, die Eintragung desselben als Künstlername in den Pass zustehe, verneinte das Verwaltungsgericht Berlin. Die für das künstlerische Schaffen nötigen Merkmale einer Tätigkeit, wie etwa Intuition, Phantasie und Kunstverstand sind den Ausführungen des Gerichts zufolge bei diesem Gewerbe nicht gegeben. Auch das von der betreffenden Dame vorgebrachte Argument, dass sie, genau wie etwa eine Tänzerin, als Kultur- und Erotikbegleiterin künstlerisch mit ihrem Körper arbeite, ließ das Gericht in diesem Zusammenhang nicht gelten. Auch wenn sie einer selbstbestimmten Tätigkeit nachgehe, sei diese keine freie schöpferische Gestaltung. Sie bringe keine Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen bei der Ausübung zum Ausdruck.

Im vorliegenden Fall sah das Verwaltungsgericht darüber hinaus aber auch die zur Eintragung eines etwaigen Künstlernamens nötige allgemeine Bekanntheit der Dame unter ihrem Pseudonym als nicht gegeben an.

