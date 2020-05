Autokredit widerrufen – Leasingraten und Anzahlung 2020 zurückerhalten

Beitrag vorlesen lassen:

Wie erhalte ich die Leasingraten oder den Kaufpreis für mein Diesel-Auto zurück?

Fehler im Autokreditvertrag bzw. Darlehensvertrag machen es für Autofahrer möglich, sich vom Kreditvertrag auch Jahre nach Vertragsschluss zu lösen und dabei viel Geld zu sparen. Denn als Folge des Widerrufs erhält man die bisher für das Auto geleisteten Ratenzahlungen und die Anzahlung zurück! Man ist das Auto also in der Zwischenzeit äußerst preisgünstig gefahren. Die kostenlose Erstberatung zum Autokredit Widerruf durch unsere Rechtsanwälte (s.u.) ist daher nicht nur für Betroffene im Dieselskandal bzw. Abgasskandal interessant, sondern für alle, die ihr Auto per Kredit finanziert haben. Nutzen Sie diesen Widerrufsjoker! Sogar die Stiftung Warentest ruft in ihrem Beitrag “Kredit­widerruf bringt Chance auf Rück­gabe” dazu auf, sich sein Geld von den Banken zurückzuholen.

Landgericht Essen spricht VW-Kundin Schadenersatz für ein 6 Jahre alten Golf zu – ohne Abzug!

Die VW-Käuferin ist damit sechs Jahre lang kostenlos Auto gefahren (abgesehen von den variablen Kosten). Das könnte auch für Sie zutreffen! Lesen Sie dazu auch den Artikel in der WAZ vom 07.08.2019

Kunden aller Banken können das Autokredit Widerrufsrecht nutzen

Es kommt nicht darauf an, ob das Auto ein inzwischen unbeliebter Diesel ist, oder ein Benziner. Bei Diesel-Fahrzeugen ist allerdings der Wertverlust seit dem Kauf am höchsten, so dass hier auch der finanzielle Vorteil größer ist. Nachdem der VW-Konzern unter Martin Winterkorn (Volkswagen) tief in den Dieselskandal verstrickt ist, haben vor allem Euro 5-Diesel stark an Wert verloren. Auch die Diesel von Audi und Mercedes-Benz.

Ebenfalls sind praktisch alle Banken, also auch Autobanken – wie die VW-Bank – betroffen. Es gilt also für alle Autohersteller. Es kommt nur darauf an, ob der (Leasing-) Vertrag Ihrer Bank die maßgeblichen Fehler enthält, bzw. Pflichtangaben fehlen. Selbst wenn der Kredit bereits abgelöst ist, greift der Widerruf noch und die Bank muß die Raten und die Anzahlung zurückzahlen.

Grundsätzlich ist der Autokredit-Widerruf für private Autokäufer bei allen Krediten möglich, die nach dem 10. Juni 2010 abgeschlossen wurden. Auch bei privaten Leasing-Verträgen rechnet sich der Widerruf des Vertrags bei allen Banken. Sie müssen nur die Widerrufsfrist einhalten (dafür sorge unsere Rechtsanwälte). Fragen Sie in der kostenlosen Erstberatung direkt nach der Widerrufsfrist.

Wie funktioniert der Widerruf eines Autokredits?

Die Vorschriften, an die sich eine Bank bei einem Kreditvertrag und der Widerrufsbelehrung halten muss, sind im BGB geregelt. Ein spezialisierter Anwalt kann nach einer kurzen, kostenlosen Prüfung des Vertrags erkennen, ob die Bank gegen diese Vorschriften verstoßen hat. Aufgrund solcher Fehler kann der Vertrag praktisch ewig widerrufen werden.

Allerdings akzeptieren die Banken den Widerruf zunächst meistens nicht. Sie wollen die gezahlten Raten nicht in voller Höhe zurückzahlen, sondern fordern eine Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer. Die schnellste Lösung ist, einen Vergleich mit der Bank abzuschließen, so dass eine geringe Summe von der Rückzahlung abgezogen wird. Man kann sich darauf einigen, das Auto weiterzufahren, oder es an die Bank zurückzugeben. Die Rückzahlung beträgt, trotz Nutzungsentschädigung, meist mehrere tausend Euro.

Machen die Banken kein Angebot für einen Vergleich, geht der Kunde gerichtlich gegen die Bank vor. Bislang gab es Dutzende Urteile, die den klagenden Verbrauchern Recht gegeben haben, wie etwa vor dem Landgericht Stuttgart (Aktenzeichen 25 O 73/18) oder dem Landgericht Berlin (Aktenzeichen 4 O 150/16). Die Erfolgsaussichten für den Widerrufsjoker stehen also äußerst gut. Um ein negatives Urteil zu vermeiden, einigen sich die Banken auch nach der ersten Verhandlung oft noch auf einen Vergleich.

So hoch kann der finanzielle Gewinn beim Widerruf eines Autokredits sein (ungefähre Beispielrechnung):

Fahrzeug: VW Passat 2.0 TDI

Gekauft: November 2016

Preis: 29.470 € (Kredit finanziert)

Tachostand bei Kauf: 50.0022 km

Widerruf erklärt: Mai 2019

Tachostand bei Widerruf: 110.135 km

Rückerstattung durch den Widerruf 2019: 22.102,50 €

Marktwert 2019: 12.000 €

Finanzieller Vorteil Widerruf gegenüber Verkauf: 10.102,50 €

Gebrauchtes Auto zurückgeben oder behalten?

In der Regel gibt man nach dem Widerruf das Auto an die Bank zurück. Doch natürlich haben die Banken kein Interesse daran, massenhaft gebrauchte, oftmals vom VW-Dieselskandal betroffene Autos in Besitz zu nehmen. Und viele Besitzer möchten sich auch noch nicht von einem liebgewonnenen Vehikel trennen. In vielen Fällen habe sich die Kläger mit der Bank auf einen Vergleich geeinigt. Dieser hat zum Inhalt, dass der Kunde das Auto, trotz Widerruf, behalten darf. Einen finanziellen Vorteil erhält man dennoch.

Übernimmt die Rechtsschutzversicherung die Kosten?

Die Rechtsschutzversicherung kommt für die dabei entstehenden Anwalts- und Gerichtskosten auf. Dies hängt natürlich von der jeweiligen Police bzw. den Versicherungsbedingungen ab. Auch die Prüfung der Police und das Stellen der Deckungsanfrage sind ggf. kostenlos*. Um die Abrechnung kümmert sich die beauftragte Kanzlei.

In vielen Fällen kommt sogar eine neu abgeschlossene Rechtsschutzversicherung für die Kosten auf. Wenn man diese nicht abschließen möchte, besteht unter Umständen die Möglichkeit einer Prozesskostenfinanzierung.

Kostenfreie Ersteinschätzung der Chancen des Widerrufes eines Autokredits

Viele Rechtsanwälte bieten interessierten Verbrauchern eine kostenlose Ersteinschätzung zum Thema Widerruf ihres Kredits und Rückabwicklung des Kaufvertrags an. Wenn Sie betroffen sind, dann füllen Sie einfach das u.g. Feld aus und wir vermitteln Ihnen ggf. eine kostenlose Ersteinschätzung*. Nutzen Sie diesen Widerrufsjoker!

Telefonische Rechtsberatung zum Autokredit-Widerruf

* Die kostenlose Ersteinschätzung ist eine freiwillige Leistung von teilnehmenden Rechtsanwälten. Sie kann nicht garantiert werden.