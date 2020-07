News zur Abfindung

Als Abfindung wird im Arbeitsrecht eine einmalige Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer bezeichnet, die im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses geleistet wird. Da auf eine Abfindung normalerweise kein Rechtsanspruch besteht, ist ihre Aushandlung häufig Verhandlungssache.

Eine Abfindung kann in verschiedenen Situationen nötig werden. Häufig ist sie das Ergebnis eines gerichtlichen Vergleichs, der eine Auflösung des Arbeitsvertrages und die im Gegenzug zu leistende Abfindung vorsieht. Eine Abfindung kann auch als Gegenleistung für einen das Arbeitsverhältnis beendenden Aufhebungsvertrag sein. Es gibt aber auch gesetzlich vorgeschriebene Abfindungen für bestimmte Fälle von Kündigungen. So steht dem gekündigten Arbeitnehmer eine Abfindung in Höhe eines halben Monatsgehalts pro Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses zu, wenn der Arbeitgeber seine Kündigung mit dringenden betrieblichen Erfordernissen begründet (§ 1a Kündigungsschutzgesetz ). Gleiches gilt nach § 9 Kündigungsschutzgesetz auch für Fälle, in denen das Arbeitsverhältnis zwar noch fortbesteht, dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses allerdings nicht zuzumuten ist. Auch „wenn Gründe vorliegen, die eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht erwarten lassen“ ist eine Abfindung vorgesehen. In diesem Fall ist nach § 10 Kündigungsschutzgesetz die Abfindung mit einer Höhe von bis zu zwölf Monatsverdiensten festzusetzen. Ist der Arbeitnehmer fortgeschrittenen Alters und hat das Arbeitsverhältnis sehr lange bestanden, kann die Abfindung auch höher ausfallen. Gerade im Fall von Massenentlassungen kann im Rahmen eines Sozialplans ebenfalls eine Abfindung für die entlassenen Mitarbeiter ausgehandelt werden. Auch Tarifverträge können verpflichtende Vorgaben über Abfindungen enthalten.