Die steuerliche Behandlung der Arbeitsstätte eines Piloten ist ein komplexes Thema, das einer sorgfältigen Betrachtung bedarf. Die Problematik ist, dass ein Pilot zwar einerseits bei einer Fluggesellschaft angestellt ist, einen Heimatflughafen hat, von dem aus er startet und schließlich auch wieder seine Flugtätigkeiten abschließt. Der folgende Artikel erläutert die wichtigsten Aspekte der steuerlichen Behandlung der Arbeitsstätte eines Piloten.

Arbeitsstätte vs. Einsatzort

Entscheidend für die Besteuerung von Piloten ist die steuerrechtliche Definition einer Arbeitsstätte. Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG ist eine Arbeitsstätte ein “Ort, an dem der Arbeitnehmer dauerhaft oder vorübergehend tätig wird”. Eine Tätigkeitsstätte ist dagegen ein Ort, an dem der Arbeitnehmer nur vorübergehend tätig wird.

Kostenlose Erst­einschätzung zu

Wie wird die Arbeitsstätte eines Piloten steuerrechtlich abgerechnet? erhalten Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, wenn es sich um eine realistische Anfrage handelt können Sie damit rechnen, dass sich bald ein Anwalt bei Ihnen meldet. „* (Pflichtfeld)“ zeigt erforderliche Felder an Schritt 1 von 4 25% Wie schnell benötigen Sie Beratung? * (Pflichtfeld) Ich kann etwas warten So früh wie möglich Wenn Sie garantiert eine Antwort so früh wie möglich erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Service für die telefonische Rechtsberatung (ab 29 €). So einfach geht's: Beratungspaket auswählen & buchen Optional - Rechtsgebiet auswählen Anwalt ruft Sie i.d.R. innerhalb eines Werktages an, deshalb Mobilnummer angeben und Notizen zur Hand haben. 15 Minuten 29 €* 15 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Antwort auf eine konkrete, kurze Fragestellung

Geld-Zurück Garantie Kurzberatung erhalten 30 Minuten meistgekauft 49 €* 30 Minuten Telefonat mit einem Anwalt

Juristische Erläuterung des Problems & Handlungsempfehlung

Geld-Zurück Garantie Beratung erhalten * alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Telefongebühren auf eine deutsche Festnetznummer Garantiehinweis * (Pflichtfeld) Ich verstehe, dass rechtsanwalt.com keine Rückmeldung eines Anwalts garantieren kann E-Mail * (Pflichtfeld) Anrede * (Pflichtfeld) Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Sehr geehrte Vorname * (Pflichtfeld) Nachname * (Pflichtfeld) Telefon Rechtsschutzversicherung vorhanden? * (Pflichtfeld) Ja Nein Anbieter Rechtsschutzversicherung * (Pflichtfeld) Advocard Allianz Allrecht ARAG Auxilia Axa Bruderhilfe Concordia Continentale D.A.S. Debeka Degenia DEURAG DEVK DMB ERGO Generali Gothaer HDI Janitos LVM Nürnberger Provinzial R+V Roland Union VGH VHV WGV Zürich Sonstige Rechtsgebiet * (Pflichtfeld) Rechtsgebiet auswählen AGB-Recht Agrarrecht Allgemein Verwaltungsrecht Arbeitsrecht Architektenrecht Arzthaftungsrecht Arztrecht Ausbildungsrecht Ausländerrecht Bankrecht Bauplanungsrecht Baurecht Beamtenrecht Betriebsverfassungsrecht Designrecht Eherecht Energierecht Erbrecht Betreuungsrecht Erbschaftssteuerrecht Markenrecht (EU) Patentrecht (EU) Familienrecht Geschmacksmusterrecht Geschmacksmusterrecht (international) Gesellschaftsrecht Gewerberecht Gewerblicher Rechtsschutz Haftpflichtrecht Handelsrecht Immobilienrecht Inkasso Insolvenzrecht Recht (international) Steuerrecht (international) Internetrecht IT-Recht Jugendstrafrecht Kapitalanlagenrecht Kapitalmarktrecht Kartellrecht Kaufrecht Kinderrecht Kommunalrecht Kündigungsschutzrecht Lebenspartnerschaft Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht Medizinrecht Mietrecht Migrationsrecht Nachbarrecht Nichteheliche Lebensgemeinschaft Notarsachen Pachtrecht Patentrecht Presserecht Privatrecht Produkthaftungsrecht Prozessrecht Urheberrecht Unternehmensnachfolge Rentenrecht Sanierungsrecht Schadensersatz Schiedsverfahren Sorgerecht Sozialrecht Speditionsrecht Sportrecht Staatshaftungsrecht Steuerrecht Steuerstrafrecht Strafrecht Straßenrecht Transportrecht Umgangsrecht Umweltrecht Verfassungsrecht Vergaberecht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht Versicherungsrecht Vertragsrecht Verwaltungsrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht Wirtschaftsstrafrecht Wohnungseigentumsrecht Zivilrecht Zwangsvollstreckungsrecht Titel * (Pflichtfeld) Hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Titel, damit unsere Anwälte Ihr Anliegen sofort einordnen können Details * (Pflichtfeld) Bitte geben Sie bereits ein paar Details an, damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können. Unterlagen Ziehen Sie Dateien hier her oder Wählen Sie Dateien aus Akzeptierte Datentypen: jpg, png, pdf, Max. Dateigröße: 8 MB. Optional können Sie zusätzlich gerne vorhandene Unterlage an Ihre Anfrage anhängen Forumsfreigabe Zustimmung zur anonymen Forumsfreigabe erteilt Sollte kein Anwalt meine Fragen beantworten bin ich damit einerstanden, dass diese (ohne meine Kontaktdaten) in einem Forum zur Beantwortung veröffentlicht wird. Um Antworten von anderen Nutzen zu erhalten und ggf. die Frage bearbeiten zu können, registriere ich mich kostenlos. Passwort Passwort Passwort bestätigen Hinterlegen Sie hier ein Passwort für Ihre Anmeldung Einwilligung * (Pflichtfeld) Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung zu. * (Pflichtfeld) Hidden Status Offen in Bearbeitung Abgeschlossen Comments Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden. Δ

Bei Piloten ist es in der Regel schwierig, eine regelmäßige Arbeitsstätte zu definieren, da sie an verschiedenen Orten tätig sind und häufig keine feste Basis haben. Daher wird bei Piloten davon ausgegangen, dass sie einen Einsatzort haben und ihre Flüge als Dienstreisen gelten. Die steuerliche Behandlung von Dienstreisen ist in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG geregelt.

Dienstreisen

Für Pilotinnen und Piloten gelten die allgemeinen Regeln für Dienstreisen. Das bedeutet, dass Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten im Rahmen einer Dienstreise steuerlich absetzbar sind. Dabei sind jedoch einige wichtige Punkte zu beachten.

Reisekosten

Die Reisekosten sind in § 4 Abs. 5 EStG geregelt. Hier können Flugkosten, Mietwagenkosten, Taxikosten und ähnliche Aufwendungen steuerlich geltend gemacht werden. Auch Übernachtungskosten in Hotels oder Pensionen sind absetzbar, wenn sie beruflich veranlasst sind. Die Verpflegungspauschalen sind in § 9 Abs. 4a EStG geregelt und hängen von der Dauer der Dienstreise und dem jeweiligen Reiseland ab.

Arbeitszimmer

Für Piloten, die eine Basis haben, kann es auch relevant sein, ob sie über ein häusliches Arbeitszimmer verfügen. Ein häusliches Arbeitszimmer ist steuerlich absetzbar, wenn es ausschließlich oder überwiegend beruflich genutzt wird. Die Regelungen zum häuslichen Arbeitszimmer sind in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG festgelegt.

Werbungskostenpauschale

Alternativ zu den oben genannten Möglichkeiten können Piloten auch die Werbungskostenpauschale in Höhe von 1.000 Euro geltend machen. Diese Pauschale steht jedem Arbeitnehmer zu, der Werbungskosten hat. Es müssen jedoch keine Belege eingereicht werden.

Steuerabrechnung im Ausland

Piloten, die im Ausland arbeiten, müssen sich mit den steuerlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes auseinandersetzen. Diese können von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. In der Regel müssen Piloten ihr Einkommen auch im Ausland versteuern, wenn sie dort arbeiten. Eine Doppelbesteuerung kann jedoch durch bilaterale Abkommen vermieden werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Piloten ihre Einkünfte und Einsatzorte genau dokumentieren, um spätere Probleme mit den Steuerbehörden zu vermeiden.

Steuerliche Aspekte von Arbeitgeberleistungen

Arbeitgeber können Piloten verschiedene Zuschüsse gewähren, um deren Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise Zuschüsse für Unterkunft oder Verpflegung. Diese Zuschüsse sind steuerfrei, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Zuschuss den tatsächlichen Kosten entspricht. Es darf also keine Überkompensation vorliegen. Außerdem muss der Zuschuss zweckgebunden sein, das heißt, er darf nur für bestimmte Zwecke verwendet werden. Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Zuschuss in einem Arbeitsvertrag vereinbart werden muss.

Spielt der Heimatflughafen eine Rolle bei der steuerrechtlichen Betrachtung?

Ja, der Heimatflughafen spielt für die steuerliche Beurteilung der Arbeitsstätte eines Piloten eine Rolle. Der Heimatflughafen kann als regelmäßige Arbeitsstätte angesehen werden, wenn der Pilot dort regelmäßig seinen Dienst antritt oder von dort aus in der Regel zu seinen Einsatzorten abfliegt.

Ist der Heimatflughafen als regelmäßige Arbeitsstätte anzusehen, kann der Pilot die Fahrten dorthin nicht steuerlich geltend machen. Auch die Übernachtungskosten am Heimatflughafen sind nicht abzugsfähig.

Es gibt jedoch Ausnahmen von dieser Regel. Wenn der Pilot z.B. aufgrund kurzfristiger Einsatzplanung nicht regelmäßig am Heimatflughafen seinen Dienst antritt, kann der Heimatflughafen nicht als regelmäßige Arbeitsstätte angesehen werden. In diesem Fall können die Fahrt- und Übernachtungskosten am Heimatflughafen steuerlich geltend gemacht werden.

Allerdings ist zu beachten, dass die steuerliche Behandlung der Arbeitsstätte eines Piloten sehr komplex ist. Die genauen Regelungen können sich von Fall zu Fall unterscheiden und hängen von verschiedenen Faktoren wie der Art der Tätigkeit, den Einsatzorten und den Arbeitsbedingungen ab.

Fazit

Die steuerliche Behandlung der Arbeitsstätte eines Piloten ist aufgrund der besonderen Arbeitsbedingungen und der häufigen Einsatzorte sehr komplex. Daher ist es wichtig, dass Piloten ihre Ausgaben und Einnahmen genau dokumentieren, um spätere Probleme mit dem Finanzamt zu vermeiden. Auch die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Steuerberater kann helfen, die Steuerlast zu minimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Piloten ihre Reisekosten steuerlich geltend machen können. Dazu gehören unter anderem Flugkosten, Übernachtungskosten und Verpflegungskosten. Auch Zuschüsse des Arbeitgebers können unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sein. Piloten, die im Ausland tätig sind, müssen sich zusätzlich mit den steuerlichen Bestimmungen auseinandersetzen.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Wann muss man eine Steuererklärung abgeben?

Müssen Twitch-Streamer ihre Einnahmen versteuern?

Können Trauerredner ihre “Berufskleidung” von der Steuer absetzen?

Quelle:

Pressemitteilung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 5. November 2012, Az.: 3 K 1740/10