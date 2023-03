Urheberrecht 2023: Lesen Sie hier das Neueste!

Das Urheberrecht ist ein wichtiger Bestandteil des geistigen Eigentums und schützt die Rechte von Urhebern an ihren Werken. Aber was genau ist ein Werk im Sinne des Urheberrechts? Und welche Rechte hat der Urheber an seinem Werk? In diesem Blogbeitrag wollen wir diese Fragen beantworten und einen Überblick über das geltende Urheberrecht geben.

Was ist ein Werk im Sinne des Urheberrechts?

Ein Werk ist eine individuelle geistige Schöpfung auf dem Gebiet der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste oder der Filmkunst. Das bedeutet, dass das Werk eine gewisse Originalität oder schöpferische Eigenart aufweisen muss, um urheberrechtlich geschützt zu sein. Dabei kommt es nicht auf die Qualität oder den Umfang des Werkes an, sondern auf die individuelle Gestaltung. Beispiele für Werke sind Romane, Gedichte, Lieder, Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Filme oder Computerprogramme.

Nicht als Werke gelten dagegen allgemeine Ideen, Konzepte, Tatsachen oder Daten, die nicht in einer konkreten Form ausgedrückt sind. Ebenfalls nicht schutzfähig sind herkömmliche oder übliche Gestaltungen, die keine persönliche Ausdrucksweise des Urhebers erkennen lassen. Beispiele hierfür sind Formulare, Tabellen, Listen oder Kalender.

Wer ist Urheber eines Werkes?

Urheber eines Werkes ist grundsätzlich die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. Das Urheberrecht entsteht automatisch mit der Schaffung des Werkes und ist nicht an eine Registrierung oder Kennzeichnung gebunden. Der Urheber kann jedoch sein Werk mit seinem Namen oder einem Pseudonym signieren oder mit dem Symbol © versehen, um seine Urheberschaft zu dokumentieren.

Der Urheber kann sein Werk allein oder gemeinsam mit anderen schaffen. In diesem Fall spricht man von einem Einzelwerk oder einem Gemeinschaftswerk. Der Urheber kann ein Werk auch im Auftrag oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses schaffen. In diesem Fall können vertragliche Vereinbarungen über die Übertragung oder Einräumung von Nutzungsrechten an dem Werk getroffen werden.

Welche Rechte hat der Urheber an seinem Werk?

Das Urheberrecht umfasst zwei Arten von Rechten: das Urheberpersönlichkeitsrecht und das Verwertungsrecht.

Das Urheberpersönlichkeitsrecht schützt die persönliche Beziehung des Urhebers zu seinem Werk. Es umfasst das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft, das Recht auf Erstveröffentlichung, das Recht auf Schutz vor Entstellung und das Recht auf Zugang zum Werk. Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist unveräußerlich und unantastbar und verbleibt stets beim Urheber.

Das wirtschaftliche Recht schützt die wirtschaftlichen Interessen des Urhebers an seinem Werk. Es umfasst das Recht, das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben, zu bearbeiten und zu übersetzen. Das wirtschaftliche Recht kann vom Urheber ganz oder teilweise übertragen oder eingeräumt werden. Der Urheber kann für die Nutzung seines Werkes eine Vergütung verlangen.

Wie lange ist das Urheberrecht gültig?

In Deutschland gilt das Urheberrecht bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Bei Gemeinschaftswerken beginnt diese Frist mit dem Tod des zuletzt verstorbenen Miturhebers. Nach Ablauf dieser Frist wird das Werk gemeinfrei und kann von jedermann genutzt werden.

Was sind die wichtigsten Änderungen im Urheberrecht?

Das Urheberrecht ist ein dynamisches Rechtsgebiet, das sich ständig an die Veränderungen in der Medienwelt anpassen muss. In den letzten Jahren gab es mehrere Reformen, die das Urheberrecht an die Herausforderungen der Digitalisierung und der Wissensgesellschaft angepasst haben. In diesem Blogbeitrag möchten wir einen Überblick über die wichtigsten Änderungen im aktuellen Urheberrecht geben. Das Urheberrecht wurde zuletzt im Juni 2021 geändert, um es an die EU-Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt anzupassen. Die wichtigsten Änderungen betreffen vor allem die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte im Internet.

Die Urheberrechtsnovelle 2021

Die jüngste Reform des Urheberrechts ist die Urheberrechts-Novelle 2021, die am 7. Juni 2021 in Kraft getreten ist. Mit dieser Reform wird die 2019 verabschiedete EU-Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt umgesetzt. Die Novelle verfolgt mehrere Ziele:

Anpassung der freien Werknutzung an das digitale und grenzüberschreitende Umfeld: Die Novelle erweitert und vereinfacht die Möglichkeiten, urheberrechtlich geschützte Werke ohne Zustimmung der Urheberinnen und Urheber für bestimmte Zwecke wie Text- und Datamining, Unterricht, Sicherungsarchivierung oder Zitat zu nutzen. Dabei sind jedoch die berechtigten Interessen der Urheber und Verwerter zu berücksichtigen.

Verbesserung der Lizenzierungspraxis und Gewährleistung eines breiteren Zugangs zu Inhalten: Die Novelle fördert die Nutzung vergriffener oder nicht verfügbarer Werke durch Kulturerbe-Einrichtungen wie Bibliotheken oder Museen durch die erweiterte kollektive Rechtewahrnehmung. Das bedeutet, dass Verwertungsgesellschaften wie die GEMA oder die VG Wort auch solche Werke lizenzieren können, deren Rechteinhaber nicht bekannt oder nicht erreichbar sind. Darüber hinaus soll die Verfügbarkeit audiovisueller Werke auf Video-on-Demand-Plattformen durch eine Vertragshilfe der Schlichtungsstelle erleichtert werden.

Beitrag zu einem funktionierenden Markt für den Urheberrechtsschutz: Die Novelle führt ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger ein, das ihnen das ausschließliche Recht einräumt, ihre Presseveröffentlichungen online zu nutzen oder zu lizenzieren. Dies soll ihnen eine angemessene Vergütung für ihre Investitionen in journalistische Inhalte sichern. Kurze Ausschnitte aus Presseveröffentlichungen (sog. Snippets) sind von diesem Recht allerdings ausgenommen. Darüber hinaus stärkt die Novelle die Rechtsgrundlagen für die Beteiligung der Verleger an gesetzlichen Vergütungsansprüchen, die bislang vom Bundesgerichtshof beanstandet wurde. Darüber hinaus klärt die Novelle die urheberrechtliche Verantwortung großer Online-Plattformen wie YouTube oder Facebook für das Hochladen geschützter Werke durch ihre Nutzer. Die Plattformen müssen entweder Lizenzen von den Rechteinhabern erwerben oder geeignete Maßnahmen ergreifen, um rechtswidrige Uploads zu verhindern oder zu entfernen.

Beitrag zu einem modernen Urhebervertragsrecht, das unfaire Knebelverträge verhindert und Künstlerinnen und Künstler gegenüber Produktions- und Vertriebsunternehmen stärkt: Die Novelle setzt das EU-weit harmonisierte Urhebervertragsrecht um, das Urhebern und ausübenden Künstlern mehr Rechte und Transparenz bei der Verwertung ihrer Werke einräumt. Dazu gehören unter anderem der Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung, ein Vertragsanpassungsmechanismus bei unerwartetem Erfolg und Auskunftsansprüche gegenüber den Verwertern. Darüber hinaus stärkt die Novelle die Verhandlungsposition von Urhebern und ausübenden Künstlern.

