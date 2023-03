Muss hoteleigener Strand umfassend gereinigt werden?

Im Beitrag wird erörtert, ob der hoteleigene Strand gereinigt werden muss. Weiterhin erörtern wir Ihnen die wichtigsten Fragen rund um ihren Hotelaufenthalt!

Muss der Strand des Hotels umfassend gereinigt werden?

Urlauber können nicht verlangen, dass der hoteleigene Strand penibel und umfassend gereinigt wird. Kleine, kaum sichtbare Gegenstände müssen nicht beseitigt werden. Das Amtsgericht Karlsruhe (Az.: 7 C 64/07) wies die Klage einer Urlauberin zurück, die am Strand des Hotels in eine Spritze getreten war.

Sie befürchtete diese sei von Drogenabhängigen benutzt worden. Sofort nach dem Urlaub ging sie mehrmals zu einem Arzt, um z.B. eine Aids-Infektion ausschließen zu können. Sie klagte gegen den Veranstalter, weil dieser seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen sei.

Dies ist nicht der Fall, urteilte das Amtsgericht Karlsruhe. Die Gefahr am Strand in kleine und schwer erkennbare Gegenstände zu treten sei durch umsichtiges Verhalten beherrschbar. Der Vorwurf, am Strand seien Drogen gehandelt und konsumiert worden, habe sich überdies nicht beweisen lassen.

Welche Pflichten hat ein Hotel?

In Deutschland haben Hotels verschiedene Pflichten, um ihren Gästen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. Hier einige der wichtigsten Pflichten:

Meldepflicht: Hotels sind gesetzlich verpflichtet, ihre Gäste zu registrieren und deren persönliche Daten wie Name, Adresse und Passnummer zu erfassen.

Hygienestandards: Hotels müssen strenge Hygienestandards einhalten, um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Gäste zu gewährleisten. Dazu gehören die regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Zimmern, Bädern und öffentlichen Bereichen sowie die Einhaltung der Lebensmittelhygienevorschriften.

Brandschutz: Hotels müssen sicherstellen, dass ihre Gebäude und Einrichtungen den Brandschutzbestimmungen entsprechen. Dazu gehören die Installation von Rauchmeldern, Feuerlöschern und Notausgängen sowie regelmäßige Evakuierungsübungen.

Informationspflicht: Hotels müssen ihre Gäste über die wichtigsten Aspekte ihres Aufenthalts informieren, z. B. über Check-in- und Check-out-Zeiten, Hausregeln und Notrufnummern.

Datenschutz: Hotels müssen sicherstellen, dass die persönlichen Daten ihrer Gäste sicher aufbewahrt und nicht unbefugt weitergegeben werden.

Barrierefreiheit: Hotels müssen barrierefrei sein und Gästen mit eingeschränkter Mobilität die Möglichkeit bieten, alle Einrichtungen des Hotels zu nutzen.

Kundenservice: Hotels müssen ihren Gästen einen guten Kundenservice bieten und auf deren Anliegen und Wünsche angemessen reagieren.

Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend, da je nach Art und Größe des Hotels weitere Verpflichtungen hinzukommen können.

Welche Regelungen gelten bei Stornierungen von Hotelzimmern?

Die Stornierungsbedingungen sind von Hotel zu Hotel unterschiedlich und hängen oft von verschiedenen Faktoren wie dem Zeitpunkt der Stornierung und dem gebuchten Tarif ab. Viele Hotels bieten flexible Stornierungsbedingungen an, die es den Gästen ermöglichen, ihre Buchung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Anreise kostenlos zu stornieren. Andere Hotels haben strengere Stornierungsbedingungen und berechnen Stornierungsgebühren, wenn eine Buchung storniert wird.

Laut DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) können folgende Stornogebühren auf den Gast zukommen

80% des Preises bei reiner Übernachtungsleistung

70% des Übernachtungspreises bei Halbpension

60% des Preises bei Vollpension

Es ist wichtig, die Stornierungsbedingungen des Hotels vor der Buchung sorgfältig zu lesen.

Wer haftet für verlorene Gegenstände im Hotel?

Die Haftung für verlorene oder beschädigte Gegenstände im Hotel hängt von verschiedenen Faktoren ab. In der Regel haften weder der Reiseveranstalter noch das Hotel, wenn etwas aus dem Zimmer gestohlen wird. Es empfiehlt sich jedoch, den Diebstahl bei der örtlichen Polizei anzuzeigen und sowohl den Reiseveranstalter als auch den Hotelbetreiber zu informieren.

In bestimmten Fällen kann der Hotelier jedoch haftbar gemacht werden. Zum Beispiel, wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung des Gegenstandes auf das Verschulden des Hotelbetreibers oder seiner Angestellten zurückzuführen ist oder wenn es sich um eingebrachte Sachen handelt, die er zur Aufbewahrung übernommen hat oder deren Übernahme er pflichtwidrig abgelehnt hat.

Es ist wichtig, die Hotelbedingungen sorgfältig zu lesen und Wertgegenstände sicher aufzubewahren.

Wer haftet für Unfälle auf dem Hotelgelände?

Die Haftung für Unfälle oder Verletzungen auf dem Hotelgelände hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hotels haben eine Verkehrssicherungspflicht, die besagt, dass der verantwortliche Betreiber dafür zu sorgen hat, dass bei einer Gefahrensituation alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen werden, um Schäden von Dritten möglichst abzuwenden. Das bedeutet, dass die Gäste im Hotel, auf den hoteleigenen Zufahrtswegen und Parkplätzen – also auf dem gesamten Gelände – vor Gefahren geschützt werden müssen.

In bestimmten Fällen kann der Hotelbetreiber jedoch haftbar gemacht werden. Zum Beispiel, wenn der Unfall oder die Verletzung durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Hotelbetreibers oder seiner Angestellten verursacht wurde.

Im Falle eines Unfalls oder einer Verletzung auf dem Hotelgelände ist es wichtig, den Vorfall unverzüglich dem Hotelbetreiber zu melden und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

