Архивные запросы и юридическое сопровождение по делам поздних переселенцев (BVFG)

Профессиональная помощь в подаче заявлений, поиске документов и представлении интересов в BVA

Многие заявления о приёме в качестве поздних переселенцев по Федеральному закону о перемещённых лицах и беженцах (BVFG) отклоняются или затягиваются из-за отсутствия ключевых исторических документов.

Для подтверждения судьбы изгнания, происхождения или принадлежности к немецкому народному сообществу Федеральное административное ведомство Германии (BVA) требует документы из немецких, украинских, российских и других архивов Восточной Европы.

Юридическая фирма Ahrens & Schwarz предоставляет комплексное сопровождение: от архивных запросов и подготовки доказательств до подачи заявления и представления интересов заявителей в BVA и немецких судах.

Наши услуги

1. Архивные запросы и поиск документов в Германии, России и Украине

Мы проводим целенаправленные архивные исследования в государственных, церковных и региональных архивах как в Германии, так и за её пределами.

В сферу поиска входят метрические книги, списки жителей, переписи населения, семейные списки, школьные документы, справки о месте жительства, списки переселенцев, личные карточки и другие источники.

Особое значение имеет сочетание немецких и восточноевропейских источников, что позволяет создать полную доказательную базу в соответствии с требованиями BVA.

2. Переводы и юридическая обработка документов

Все собранные материалы переводятся на немецкий язык и оформляются в соответствии с юридическими стандартами, принятыми в Германии.

3. Подача заявления в BVA

Мы полностью берём на себя подготовку и подачу заявления, включая формирование аргументации и комплектование всех необходимых документов.

4. Представление интересов в BVA

Мы сопровождаем заявителей на всех стадиях административного производства, ведём переписку с BVA и представляем ваши интересы вплоть до вынесения решения.

5. Обжалование отказов и судебные иски в Германии

В случае отказа мы помогаем с подачей возражений, сбором дополнительных доказательств и подготовкой правовой позиции.

Совместно с нашими партнёрами в Германии мы подаём иски против отказных решений в административные суды.

Немецкие архивы — ключ к успешному подтверждению по BVFG

Особое значение для дел поздних переселенцев имеют немецкие архивы, где хранятся важнейшие документы, подтверждающие происхождение, принадлежность к немецкому народному сообществу и судьбу изгнания.

К наиболее значимым относятся:

Федеральный архив Германии (Bundesarchiv) – документы по переселению, Volksliste, дела по закону о беженцах и переселенцах, миграционные и компенсационные материалы

– документы по переселению, Volksliste, дела по закону о беженцах и переселенцах, миграционные и компенсационные материалы Земельные и муниципальные архивы – регистрационные карточки, переписи, школьные документы, акты гражданского состояния

– регистрационные карточки, переписи, школьные документы, акты гражданского состояния Церковные архивы (евангелические и католические) – метрические книги, свидетельства о крещении, конфирмации, венчании и смерти

(евангелические и католические) – метрические книги, свидетельства о крещении, конфирмации, венчании и смерти Arolsen Archives (бывший Международный розыскной центр ITS ) – крупнейший в мире архив о депортациях, принудительном труде, лагерях перемещённых лиц (DP), послевоенных миграциях и розыске лиц

(бывший Международный розыскной центр ) – крупнейший в мире архив о депортациях, принудительном труде, лагерях перемещённых лиц (DP), послевоенных миграциях и розыске лиц Архив Красного Креста ( DRK -Suchdienst) и другие архивы, содержащие документы о переселенцах, перемещённых лицах и военных потерях

и другие архивы, содержащие документы о переселенцах, перемещённых лицах и военных потерях Архивы союзов переселенцев и генеалогических обществ, где часто содержатся дополнительные данные об этническом происхождении и семейной истории

Arolsen Archives особенно важны при подтверждении депортации, принудительных работ, пребывания в лагерях, переселений и регистрации перемещённых лиц после войны.

Fragen zum Thema? Senden Sie dem Autor, Sergej Petrusenko, eine Nachricht. Nachricht an Anwalt senden

Мы подготавливаем и направляем целевые запросы в Arolsen Archives, анализируем ответы и используем полученные документы как юридически значимые доказательства в процедуре по BVFG.

Мы обладаем большим опытом работы с немецкими архивами, знаем порядок подачи запросов, требования законодательства и особенности доступа.

Особое преимущество даёт сочетание данных немецких, российских и украинских архивов, что обеспечивает полноту доказательственной базы и повышает шансы на успешное решение.

Важные архивы в России для подтверждения происхождения и репрессий

Для многих семей российских немцев ключевыми являются документы из российских архивов, содержащие сведения о переселении, спецпоселениях, репрессиях, депортациях и военной службе.

Мы регулярно работаем со следующими учреждениями:

Государственный архив Российской Федерации ( ГАРФ )

) Архив ФСБ Российской Федерации (бывший КГБ )

Российской Федерации (бывший ) Российский государственный военный архив ( РГВА )

) Российский государственный архив социально-политической истории ( РГАСПИ )

Кроме того, мы проводим исследования в региональных архивах (Саратов, Омск, Алтай, Томск, Волгоград и др.), а также в архивах МВД, в том числе в отделах по делам реабилитации и спецпоселенцев.

Почему выбирают Ahrens & Schwarz

Более 20 лет мы специализируемся на немецко-украинских правовых и административных делах.

Мы являемся надёжным партнёром для подготовки, подачи и сопровождения заявлений по BVFG, представляем интересы клиентов перед BVA и в немецких судах.

Наши специалисты работают напрямую в Украине, проводят архивные исследования в Германии, России и Украине (включая Arolsen Archives) и сопровождают заявителей на всех стадиях процедуры — от первого запроса до судебного решения.

Если вам нужны архивные справки для подачи заявления по BVFG, вы хотите поручить подготовку и подачу документов профессионалам или обжаловать отказ BVA, свяжитесь с нами.

Мы берём на себя архивные запросы, подготовку доказательств, представление интересов в BVA и ведение судебных процессов в Германии.

Ahrens & Schwarz — юридическое и административное сопровождение по делам поздних переселенцев