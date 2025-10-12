Архивные запросы и юридическое сопровождение по делам поздних переселенцев (BVFG)
Многие заявления о приёме в качестве поздних переселенцев по Федеральному закону о перемещённых лицах и беженцах (BVFG) отклоняются или затягиваются из-за отсутствия ключевых исторических документов.
Для подтверждения судьбы изгнания, происхождения или принадлежности к немецкому народному сообществу Федеральное административное ведомство Германии (BVA) требует документы из немецких, украинских, российских и других архивов Восточной Европы.
Юридическая фирма Ahrens & Schwarz предоставляет комплексное сопровождение: от архивных запросов и подготовки доказательств до подачи заявления и представления интересов заявителей в BVA и немецких судах.
Наши услуги
1. Архивные запросы и поиск документов в Германии, России и Украине
Мы проводим целенаправленные архивные исследования в государственных, церковных и региональных архивах как в Германии, так и за её пределами.
В сферу поиска входят метрические книги, списки жителей, переписи населения, семейные списки, школьные документы, справки о месте жительства, списки переселенцев, личные карточки и другие источники.
Особое значение имеет сочетание немецких и восточноевропейских источников, что позволяет создать полную доказательную базу в соответствии с требованиями BVA.
2. Переводы и юридическая обработка документов
Все собранные материалы переводятся на немецкий язык и оформляются в соответствии с юридическими стандартами, принятыми в Германии.
3. Подача заявления в BVA
Мы полностью берём на себя подготовку и подачу заявления, включая формирование аргументации и комплектование всех необходимых документов.
4. Представление интересов в BVA
Мы сопровождаем заявителей на всех стадиях административного производства, ведём переписку с BVA и представляем ваши интересы вплоть до вынесения решения.
5. Обжалование отказов и судебные иски в Германии
В случае отказа мы помогаем с подачей возражений, сбором дополнительных доказательств и подготовкой правовой позиции.
Совместно с нашими партнёрами в Германии мы подаём иски против отказных решений в административные суды.
Немецкие архивы — ключ к успешному подтверждению по BVFG
Особое значение для дел поздних переселенцев имеют немецкие архивы, где хранятся важнейшие документы, подтверждающие происхождение, принадлежность к немецкому народному сообществу и судьбу изгнания.
К наиболее значимым относятся:
- Федеральный архив Германии (Bundesarchiv) – документы по переселению, Volksliste, дела по закону о беженцах и переселенцах, миграционные и компенсационные материалы
- Земельные и муниципальные архивы – регистрационные карточки, переписи, школьные документы, акты гражданского состояния
- Церковные архивы (евангелические и католические) – метрические книги, свидетельства о крещении, конфирмации, венчании и смерти
- Arolsen Archives (бывший Международный розыскной центр ITS) – крупнейший в мире архив о депортациях, принудительном труде, лагерях перемещённых лиц (DP), послевоенных миграциях и розыске лиц
- Архив Красного Креста (DRK-Suchdienst) и другие архивы, содержащие документы о переселенцах, перемещённых лицах и военных потерях
- Архивы союзов переселенцев и генеалогических обществ, где часто содержатся дополнительные данные об этническом происхождении и семейной истории
Arolsen Archives особенно важны при подтверждении депортации, принудительных работ, пребывания в лагерях, переселений и регистрации перемещённых лиц после войны.
Мы подготавливаем и направляем целевые запросы в Arolsen Archives, анализируем ответы и используем полученные документы как юридически значимые доказательства в процедуре по BVFG.
Мы обладаем большим опытом работы с немецкими архивами, знаем порядок подачи запросов, требования законодательства и особенности доступа.
Особое преимущество даёт сочетание данных немецких, российских и украинских архивов, что обеспечивает полноту доказательственной базы и повышает шансы на успешное решение.
Важные архивы в России для подтверждения происхождения и репрессий
Для многих семей российских немцев ключевыми являются документы из российских архивов, содержащие сведения о переселении, спецпоселениях, репрессиях, депортациях и военной службе.
Мы регулярно работаем со следующими учреждениями:
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)
- Архив ФСБ Российской Федерации (бывший КГБ)
- Российский государственный военный архив (РГВА)
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)
Кроме того, мы проводим исследования в региональных архивах (Саратов, Омск, Алтай, Томск, Волгоград и др.), а также в архивах МВД, в том числе в отделах по делам реабилитации и спецпоселенцев.
Почему выбирают Ahrens & Schwarz
Более 20 лет мы специализируемся на немецко-украинских правовых и административных делах.
Мы являемся надёжным партнёром для подготовки, подачи и сопровождения заявлений по BVFG, представляем интересы клиентов перед BVA и в немецких судах.
Наши специалисты работают напрямую в Украине, проводят архивные исследования в Германии, России и Украине (включая Arolsen Archives) и сопровождают заявителей на всех стадиях процедуры — от первого запроса до судебного решения.
