Grundsätzlich kann man mit 17 Jahren seinen Führerschein machen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass eine festgeschriebene Person bei jeder Fahrt an Bord sein muss. Durch das begleitete Fahren sinkt das Unfallrisiko erheblich im Vergleich zu den Personen, die ab 18 Jahren alleine im Straßenverkehr teilnehmen und nicht die Möglichkeit hatten, das Fahren in Begleitung eines erfahrenen Beifahreres zu üben und zu lernen.

Der Führerschein auf Probe wird für zwei Jahre auf Probe erteilt. In dieser gelten für den Fahranfänger deutlich strengere Vorschriften und härtere Strafen als für erfahrene Verkehrsteilnehmer. Dabei droht auch viel schneller eine Entziehung der Fahrerlaubnis als für vergleichbare Verstöße von erfahrenen Verkehrsteilnehmern. Bei Verstößen müssen Fahranfänger an einem Aufbauseminar teilnehmen und die Probezeit verlängert sich um zwei Jahre.

Drogen und Alkohol in der Probezeit

In der Probezeit gilt für Fahranfänger ein striktes Alkoholverbot. Verstößt man gegen dieses Verbot, drohen neben einem Fahrverbot, die Verlängerung der Probezeit und auch besteht eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar. Gerät also ein Fahranfänger in eine Verkehrskontrolle und hat Alkohol getrunken, sollte er in jedem Fall zunächst Gebrauch von seinem Schweigerecht machen.