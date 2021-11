1,1 Promille gilt auch beim E-Scooter

Der Angeklagte mietete während der Zeit des Münchener Oktoberfestes 2019 an einer S-Bahn-Haltestelle gegen 22:15 Uhr einen sog. E-Scooter. Dabei beabsichtigte er, mit dem E-Scooter etwa 400 Metern zurückzulegen, um sein Hotel zu erreichen. Nach einer Wegstrecke von etwa 300 Metern wurde er von der Polizei angehalten. Die darauffolgende Blutprobe ergab eine BAK von 1,35 Promille. Weiterhin sah das Amtsgericht als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Fahruntüchtigkeit bei kritischer Selbstprüfung selbst hätte erkennen können und müssen.

Entscheidung des Gerichts

Wie hat das Gericht nun entschieden? Zunächst einmal handelt es sich bei den E-Scootern um Fahrzeuge i.S.v. §316 StGB. Fahrzeug im Sinne des §316 StGB ist grundsätzlich jedes zur Ortsveränderung bestimmte Fortbewegungsmittel zur Beförderung von Personen oder Gütern.

Durch die neu eingeführte Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen (eKFV) werden aufgrund ihrer Motorisierung auch Elektrokleinstfahrzeuge mit elektrischem Antrieb als Kraftfahrzeuge im Sinne des §1 Absatz 2 StVG eingestuft. Hierunter fallen also auch die E-Scooter. Daher hat das AG auch die Bewertung der Frage der alkoholbedingten absoluten Fahrunsicherheit rechtlich zutreffend unter Anwendung der für Kraftfahrer geltenden Promillegrenzen von 1,1 Promille vorgenommen. Von dem Grundsatz, dass die Promillegrenze von 1, 1 Promille für alle Kraftfahrzeugarten gilt, im Falle der E-Scooter abzuweichen, besteht kein Anlass.

Elektrokleinstfahrzeuge werden in § 1 Abs. 1 eKFV aufgrund ihres elektrischen Antriebs als Kraftfahrzeuge eingestuft. Sie unterliegen damit den für Kraftfahrzeuge geltenden Regelungen im Straßenverkehrsrecht, soweit nicht für Elektrokleinstfahrzeuge ausdrücklich abweichende Regelungen geschaffen wurden. Das ist hinsichtlich der Vorschriften zum Alkohol im Straßenverkehr nicht der Fall. Im Übrigen würde auch ein eigener Grenzwert für jede Fahrzeugart zu einer verwirrenden Vielfalt von Werten und Begriffen für die Verkehrsteilnehmer führen, was schon aus praktischen Gründen bedenklich wäre (so schon BGHSt 22, 352, 359).